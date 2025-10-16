Experto militar chino califica a Indonesia de «beneficio» si adquiere el avión de combate Chengdu J-10

Pekín, VIVA – Experto militar PorcelanaZhang Junshe dijo avión de combate El Chengdu J-10, que Indonesia adquirirá próximamente, está combatiente con capacidades sofisticadas, pero con alta rentabilidad, también conocido como «barato».

Lea también: Un vistazo a las ventajas y desventajas del avión de combate Chengdu J-10 adquirido por Indonesia



Se cree ampliamente que el avión de combate fabricado en China ha sido probado en batalla, lo que lo convierte en una opción competitiva y bien recibida en el mercado internacional de armas.

Zhang Junshe, como se informó Global VecesEl jueves 16 de octubre de 2025 afirmó que el J-10 había obtenido reconocimiento internacional, especialmente después del enfrentamiento entre India y Pakistán.

Lea también: El Ministerio de Defensa compra aviones de combate Chengdu J-10, responde el TNI





VIVA Military: el avión de combate Chengdu J-10 del ejército chino

El J-10 es una opción rentable con excelentes capacidades de detección de radar, un poderoso misil aire-aire, que se cree ampliamente que ha sido probado en combate, dijo Zhang, señalando que el avión chino debería poder satisfacer las necesidades de Indonesia.

Lea también: El Ministro de Defensa Sjafrie asegura que el avión de combate Chengdu J-10 volará pronto, el Ministro de Finanzas Purbaya admite que no conoce los detalles del presupuesto



En 2022, Indonesia compró 42 aviones Rafale franceses por valor de 8.100 millones de dólares, seis de los cuales se entregarán el próximo año en un esfuerzo por modernizar su antiguo equipo militar, según los informes. Reuters.

El precio del avión de combate Chengdu J-10 se estima en un máximo de 40-50 millones de dólares o alrededor de 830 mil millones de IDR.

Según el análisis de Zhang, sería un enfoque sensato adquirir armas y equipos de múltiples fuentes para salvaguardar mejor su seguridad nacional, en lugar de poner todos los huevos en una sola canasta. También destacó las buenas relaciones bilaterales entre China e Indonesia.

La parte china no ha hecho ningún anuncio sobre la posible adquisición del J-10 informada por la parte indonesia, pero respondió a consultas anteriores de los medios sobre informes de que varios países estaban negociando con China sobre planes para adquirir armas, incluidos aviones de combate J-10.

Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, dijo en julio que China siempre ha adoptado una actitud prudente y responsable con respecto a las exportaciones de armas.

«Estamos dispuestos a compartir los logros de desarrollo de equipos de China con países amigos y contribuir de manera constructiva a la paz y la estabilidad regional y global», dijo.

Previamente, Ministro de Defensa RI, Sjafrie Sjamsoeddin ha confirmado que Indonesia adquirirá aviones de combate Chengdu J-10 de China, agencia de noticias Entre informó el miércoles.