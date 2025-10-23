Experto en Valores de Gobernanza Económica Ecológica alienta la transformación de PAM Jaya en una empresa

Jacarta – Practicante EconomíaFaisal Nasution dijo que aire es fuente de vida y de derechos básicos para todo ser humano, no sólo para la generación actual. Pero, continuó, también para los futuros hijos y nietos.

Por ello, Faisal enfatizó que la gestión del agua no puede basarse sólo en consideraciones económicas, sino que también debe garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.

«Por lo tanto, el enfoque ecológico y económico es una base importante para la gestión del agua en Yakarta», dijo Faisal Nasution en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Faisal dijo que la transformación de la forma jurídica de la Empresa Pública Regional de Yakarta (Perumda) de Agua Potable (PAM Jaya) convertirse en una Empresa Regional (Perseroda) no es sólo una cuestión administrativa. Este paso se considera una estrategia para fortalecer un sistema de servicio de agua limpia que sea más efectivo, eficiente y sostenible.

Esta transformación también está en línea con la visión del Gobierno Provincial de DKI Yakarta hacia una ciudad global de acuerdo con el mandato de la Ley No. 2 de 2024. El estatus de ciudad global requiere mejorar la calidad de los servicios públicos, incluido proporcionar acceso confiable al agua potable para todos los ciudadanos.

Mientras tanto, PAM JAYA apunta a que la cobertura del servicio de agua alcance el 100 por ciento del servicio para 2029, o alrededor de 2 millones de clientes.

Sin embargo, este objetivo no es fácil de alcanzar, requiere ampliar la red de gasoductos a 7.000 kilómetros y requiere una inversión de alrededor de 23 a 30 billones de IDR. Las limitaciones del APBD de DKI Yakarta requieren financiación alternativa a través de esquemas de inversión y asociación.

En esta situación, Perseroda es una solución para una mayor libertad en la toma de decisiones empresariales a través de mecanismos corporativos como la Junta General de Accionistas (GMS).

«El enfoque ecológico-económico exige un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. En este contexto, la transformación de PAM Jaya en Perseroda es una necesidad para que los servicios de agua puedan alcanzar el 100 por ciento, lo que tiene un impacto directo en la desaceleración del hundimiento de la tierra y tiene un impacto social y económicamente justo», dijo.

El cambio de estatus de PAM Jaya a Perseroda no significa privatización del agua, sino más bien un esfuerzo por fortalecer la gobernanza, abrir espacio para la inversión y garantizar que cada residente de Yakarta tenga el derecho básico al agua potable con los principios de justicia, eficiencia y sostenibilidad.