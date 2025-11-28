Experto del ITB revela la causa de las inundaciones de Aceh-Sumatra, una combinación de ciclones Sinyar y daños ambientales

Jacarta – Desastre inundación bandang y corrimiento de tierras volvió a afectar a varias zonas de Aceh, Sumatra Norte, oeste de Sumatra y áreas circundantes desde el 24 de noviembre de 2025. El impacto de los daños es generalizado ya que el clima extremo no ha disminuido.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) registró que hasta el 27 de noviembre de 2025, 34 personas habían muerto, 52 residentes fueron declarados desaparecidos y miles de residentes se vieron afectados y obligados a huir. Se espera que este número siga aumentando.

Este fenómeno está en el punto de mira de los expertos del Instituto de Tecnología de Bandung (ITB), especialmente la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Tierra (FITB). Evalúan que este evento fue desencadenado por una combinación de factores atmosféricos, condiciones geoespaciales y una disminución de la capacidad de carga ambiental.



El equipo de la Oficina SAR de Aceh evacua a los residentes de las inundaciones en Pidie Jaya Regency, Aceh Foto : ANTARA/HO-E-MANDAMIENTOS

Precipitaciones extremas

El jefe del Programa de Estudios de Meteorología, Dr. Muhammad Rais Abdillah, S.Si., M.Sc., del Grupo de Expertos en Ciencias Atmosféricas, explicó que las características de las precipitaciones en esta región son diferentes en comparación con otras regiones de Indonesia.

«De hecho, la región de Tapanuli se encuentra actualmente en la temporada de lluvias, porque el norte de Sumatra tiene un patrón de lluvia durante todo el año o dos picos de lluvia en un año, y actualmente está en su punto máximo», dijo el doctor Rais Abdillah citado en el sitio web. itb.ac.id, Viernes 28 de noviembre de 2025.

Además, explicó que las precipitaciones durante ese período fueron muy intensas. Según datos de campo e informes de los medios, en varias zonas se registraron precipitaciones de más de 150 milímetros, incluso hubo estaciones del BMKG que registraron precipitaciones de más de 300 milímetros, lo que se clasifica como lluvia extrema.

A modo de comparación, las precipitaciones extremas en Yakarta a principios de enero de 2020, que provocaron grandes inundaciones en Jabodetabek, alcanzaron alrededor de 370 milímetros en un día. Las condiciones en el norte de Sumatra a finales de noviembre de 2025 tienen características de lluvia cercanas a las del evento de Yakarta 2020, por lo que no es sorprendente que el impacto de las inundaciones y los deslizamientos de tierra sea bastante extenso y significativo.

Ciclón Los trópicos del Senyar y la degradación forestal

Según el Dr. Rais, este fenómeno atmosférico que intensifica las lluvias extremas muestra las características características de un vórtice o circulación ciclónica alrededor de la parte norte de Sumatra.

«El 24 de noviembre empezamos a ver un sistema que giraba desde Malasia peninsular. En meteorología lo llamamos vórtice, aunque en aquel momento todavía era una semilla y sus ojos aún no eran claramente visibles», explicó el Dr. Rais.