Experto del IPB revela la principal causa de las inundaciones repentinas en la cuenca del Aek Garoga, en el norte de Sumatra

Bogor, VIVA – Varios expertos y miembros de IPB Universidad revela los resultados de un análisis de las causas del desastre Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en cuencas fluviales (EL) Aek Garoga, Sumatra del Norteque tendrá lugar del 25 al 26 de noviembre de 2025.

Este análisis de expertos del IPB responde a un comunicado de prensa del Grupo de Trabajo de Control de Áreas Forestales (Satgas-PKH), así como a noticias en desarrollo que ubican a PT TBS como una de las corporaciones sospechosas de contribuir a los desastres de inundaciones y deslizamientos de tierra en Sibolga.

El profesor de Silvicultura de la Universidad IPB, Prof. Yanto Santoso, en su presentación dijo que las actividades de PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) no pueden considerarse como el factor principal que causó las inundaciones repentinas y el desastre de deslizamientos de tierra en la cuenca del río Aek Garoga (DAS), en el norte de Sumatra.

Esta conclusión es el resultado de un estudio científico multidisciplinario que se presentará en un debate académico abierto en el campus IPB Baranang Siang, ciudad de Bogor, el viernes 9 de enero de 2026.

«Basándonos en el análisis espacial, la hidrología, la geología y los resultados de la verificación de campo, las actividades de PT TBS no pueden considerarse la causa dominante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la cuenca del Garoga», dijo el profesor Yanto en la discusión académica con el tema «¿Es cierto que PT TBS es una de las corporaciones que causan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la cuenca del Aek Garoga-Tapanuli?», con el objetivo de presentar un análisis científico objetivo, completo y basado en datos. análisis.

La actividad tuvo lugar en la sala de reuniones del Centro de Estudios de Recuperación Minera (Reklatam), campus de IPB Baranang Siang, de 09.00 a 11.30 WIB, y presentó a expertos ambientales y forestales de IPB, a saber, el Prof. Yanto Santoso, Basuki Sumawinata e Idung Risdiyanto.

Análisis territorial y espacial

En su presentación, los académicos explicaron que los resultados del estudio mostraron que el estado de las tierras de plantación de PT TBS se encontraba en el Área de Otro Uso (APL), no en un área forestal estatal. Antes de funcionar como plantación, la tierra era tierra de cultivo comunitario donde se plantaban caucho, nuez de areca, durián y diversos cultivos alimentarios.

El análisis de imágenes satelitales también muestra que antes de que se obtuviera el permiso comercial, la mayor parte del área era tierra agrícola mixta de secano. Hasta 2025, sólo alrededor del 20 por ciento de la tierra será compensada a la comunidad, y de esa superficie, sólo alrededor de 86,50 hectáreas se habrán sembrado con palma aceitera.