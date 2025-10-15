Experto de Microsoft habla abiertamente y revela una lista de profesiones que podrían desaparecer debido a la IA

Jacarta – Un estudio reciente de microsoft descubrir la lista trabajar corren mayor riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial (AI). El estudio se basa en un análisis de más de 200 mil interacciones de usuarios con Copilot, el chatbot generativo de la empresa.

Este estudio analiza la frecuencia con la que los usuarios utilizan Copilot para realizar trabajos similares a determinadas profesiones y la eficacia de los resultados.

Los resultados muestran que varios trabajos de oficina, como escritores, periodistas y traductores, tienen un alto nivel de similitud con las tareas que puede realizar la IA.

Según los hallazgos de Microsoft, los traductores e intérpretes encabezan la lista de profesiones con mayor riesgo, y el 98 por ciento de sus actividades laborales las realiza Copilot. Seguidos por historiadores (91 por ciento), matemáticos (91 por ciento), escritores (85 por ciento) y periodistas (81 por ciento).

Según el informe, las actividades en las que la IA ayuda con mayor frecuencia son recopilar información, escribir, enseñar, brindar consejos y responder preguntas, tareas que durante mucho tiempo han sido sinónimo de conocimiento y trabajo basado en la comunicación.

Empleos que aún están a salvo de la IA

Por el contrario, los trabajos que requieren interacción física o habilidades manuales todavía están relativamente a salvo de la automatización. Algunos de ellos incluyen enfermeras, yeseros, mecánicos de neumáticos y masajistas, todos los cuales tienen un nivel de similitud con la IA inferior al 11 por ciento.

Los investigadores enfatizaron que estos hallazgos solo reflejan el uso de IA basada en modelos de lenguaje grande como Copilot, no todos los tipos de tecnología de IA.

En el informe se afirma que otros tipos de IA capaces de operar máquinas o vehículos podrían afectar a trabajos en otros campos, como la conducción de camiones.

La IA no ha reemplazado completamente los empleos

Aunque los resultados de esta investigación pueden generar preocupación, Microsoft enfatiza que la IA aún no es completamente capaz de reemplazar hombre en cualquier trabajo.

«Nuestra investigación muestra que la IA apoya muchas tareas, especialmente aquellas que involucran investigación, escritura y comunicación, pero no muestra que la IA pueda desempeñar plenamente una profesión a tiempo completo», dijo el investigador de Microsoft Kiran Tomlinson, citado por IndependienteMiércoles 15 de octubre de 2025.

Añadió que esta investigación tiene como objetivo explorar cómo la IA puede apoyar la productividad humana, no hacerse cargo de su trabajo.