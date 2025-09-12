Experimento social sobre poder, estado

Cuando Banijay Asia se propuso adaptar el formato de realidad del Reino Unido «Elevarse y caer«Para el público indio, la compañía tomó una decisión deliberada para abandonar el campo lleno de concursos de baile y las disputas de celebridades por algo más fundamental: un examen en bruto de la jerarquía social y la ambición.

La adaptación india de la compañía de «Rise and Fall», el exitoso formato del Reino Unido creado originalmente por Studio Lambert, se estrenó el 6 de septiembre en Jugador de Amazon MX Como un experimento contemporáneo sin guión que arroja 16 concursantes famosos a una jerarquía social de alto riesgo. En su primera semana, el programa se ha convertido en la serie de transmisión más vista en India, según Ormax Media, lo que sugiere que la apuesta puede estar dando sus frutos.

«La mayoría de los formatos de realidad india se apoyan en el drama interpersonal, la danza, las acrobacias o el alivio cómico, pero ‘Rise and Fall’ elimina todo eso», dice Mrinalini Jain, director de desarrollo del grupo de Banijay Asia y Endemolshine India. «Es un puro experimento social sobre el poder y el estado, quién lo entiende, cómo lo pierden y qué harán para subir la escalera».

El formato divide a los concursantes en dos mundos claramente diferentes: los gobernantes disfrutan de un ático lujoso, mientras que los estafadores viven en un sótano con solo los conceptos básicos. Pero ningún puesto es permanente: las tareas, las alianzas, la estrategia y el dinero pueden voltear el saldo en cualquier momento.

Para el mercado indio, Jain dice que la adaptación aprovecha temas universales mientras refleja una dinámica social familiar. «La idea del privilegio y la aspiración es universal, pero la adaptación india refleja las jerarquías cotidianas que la sociedad conoce bien: poder, movilidad social, ambición y desigualdad», señala.

El casting abarca deliberadamente el espectro de entretenimiento de la India, mezclando personalidades de televisión familiares como Arjun Bijlani y Kiku Sharda con estrellas digitales como Dhanashree Verma y personalidades audaces como Kubbra Sait. La lista también incluye a la estrella de cine de Bhojpuri, Pawan Singh, quien tiene un seguimiento masivo de fanáticos y la atleta consumada Sangeeta Phogat.

«Esta combinación garantiza diferentes tipos de talento, ambición y conflicto, creando alianzas, rivalidades y momentos emocionales inesperados», explica Jain.

En el centro de todo se encuentra el anfitrión Ashneer Grover, cuyo enfoque agudo y sin filtro establece la pauta para toda la producción. «Queríamos a alguien que no fuera el entretenimiento convencional, sino por adelantado, contundente y diferente en la forma en que involucra a las personas», dice Jain. «Más que un presentador, es un catalizador: provocar, cuestionar y evitar que el juego se convierta en rutina».

El diseño de producción juega un papel crucial para contar historias, con el contraste entre el lujoso ático y el sótano que refuerza el tema central del programa. «Las casas de ‘ascenso y caída’ son casi un personaje en sí mismas», observa Jain. «Las casas se convierten en un dispositivo de narración por derecho propio: el ascensor y el movimiento entre los niveles no son solo físicos sino simbólicos del estado de cambio».

El programa ha encontrado un alcance adicional a través de una asociación con Sony Entertainment TelevisionLo que transmite episodios a las 10:30 pm, mientras que Amazon MX Player los transmite a las 12 pm diariamente, hora local.

Para Jain, el éxito radica en la integridad estructural del formato. «‘Rise and Fall’ vive en su juego», dice ella. «Cada giro, cada cambio de potencia, cada decisión está diseñada por el formato en sí, no se trata de drama o relleno forzado. El juego crea la historia».