Experimente la sensación de exceso de velocidad en el circuito de Mandalika durante las vacaciones de Año Nuevo de 2026

mandalakaVIVA – Asociación del Gran Premio de Mandalika (MGPA) abre al público el circuito Pertamina Mandalika, en Nusa Tenggara Occidental, durante las vacaciones Año nuevo 2026. A través del programa Mandalika Experience, el público podrá disfrutar de diversas actividades turísticas basadas en el deporte del motor hasta el 4 de enero de 2026.

El director principal de MGPA, Priandi Satria, dijo que este programa tiene como objetivo brindar una experiencia directa para que el público sienta la sensación de estar en una pista de un circuito internacional.

“Queremos que la gente no sólo vea Circuito Mandalika «desde fuera, pero también experimentando directamente la experiencia de estar en la pista», dijo Priandi en el centro de Lombok, según informó Antara.

El programa especial Experiencia Mandalika de Año Nuevo está abierto todos los días de 06.00 a 18.00 WITA. Se preparan diversas actividades, desde paseo en taxi, Lampaq en el circuito, experiencia en la pista hasta promociones de mercancías oficiales del circuito Mandalika.

Uno de los programas más populares entre los visitantes es Taxi Ride, que ofrece la sensación de conducir un coche por la pista del Circuito Internacional Pertamina Mandalika. Se invita a los visitantes a recorrer la pista utilizando coches modificados para las carreras y conducidos por conductores experimentados.

«Este programa está diseñado para que los visitantes puedan sentir la sensación de velocidad y las curvas del circuito sin tener que conducir ellos mismos», afirmó.

Los visitantes entusiastas provienen de diversas regiones. Firli, un visitante de Sidoarjo, admitió que se sentía cómodo participando en el viaje en taxi.

«Es realmente agradable, el conductor es amable y amigable. Entonces no tienes que tener miedo porque te sientes realmente seguro», dijo Firli.

Weli Yunus, un visitante de Malang, dijo algo similar. Admitió que estaba satisfecho de poder experimentar la sensación de correr directamente en la pista de Mandalika.

«Finalmente puedes sentir la velocidad de correr en el circuito. Sientes la adrenalina, se siente como correr», dijo.

Durante el período de promoción de vacaciones de Año Nuevo, Taxi Ride se ofrece a un precio de IDR 300.000 por dos vueltas o vueltas. Este precio es más asequible que la tarifa normal de 650.000 IDR por tres vueltas.

Se espera que el programa Mandalika Experience pueda atraer el interés turístico y al mismo tiempo fortalecer la posición del Circuito Mandalika como destino turístico líder en deportes de motor en Indonesia.