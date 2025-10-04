Experience Megao Mega Sale Again Sambangi Yakarta, presenta varias atracciones a atractivas promociones de vacaciones

VIVA – Después de robar con éxito la atención en el evento del año pasado, Experience Megao Mega Venta Volver a animar la ciudad capital. Esta vez, el evento iniciado por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) se llevará a cabo en Main Atrium Gandaria City Mall, Yakarta, del 9 al 12 de octubre de 2025.

Llevando el espíritu del turismo colorido, este evento presenta una experiencia inmersiva que ilustra la riqueza cultura y el legado de Macao. Comenzando desde el plato culinario Típico, una atmósfera de la ciudad única, a una combinación interesante entre la cultura oriental y occidental, los visitantes pueden disfrutar todos ellos en un solo lugar.

Más que un solo destino turístico, Macau también confirma su posición como una ciudad amigable con los musulmanes. Este año, la experiencia de Macao Mega Sale dio una atención especial sobre una variedad de opciones culinarias halal y servicios turísticos inclusivos para turistas internacionales, incluso de Indonesia.

Mostrar la emoción del arte, la música y la tecnología

Con el tema del colorido arte de píxeles, este evento parece presente e interactivo. Los visitantes pueden probar varias actividades emocionantes, como máquinas exclusivas de Capit Capit, fotomatones digitales y simuladores de carreras «Formula Motion».

No solo eso, los visitantes también pueden traer a casa un recuerdo de edición limitada, el resultado de la colaboración de personajes virales de Indonesia, Tahilalats, con la mascota de turismo de Macau, Mak Mak.

Varias actuaciones especiales están listas para animar la etapa de experiencia de venta de Megao Mega, que van desde los conciertos de música de Bernadya y Maliq & D’s Sessentials, sesiones inspiradoras con creadores de contenido de Ken & Grat, hasta el discurso de comedia con Oza Rangkuti.

El escenario también será animado por actuaciones culturales internacionales, como bailes populares portugueses, ópera Sichuan Face Art, a impresionantes atracciones mágicas.

Degustación culinaria para buscar premios

Durante cuatro días de organización, los visitantes pueden disfrutar de la sesión de degustación de alimentos especiales de Portuguese-Makau, luego de un cuestionario interactivo con premios todos los días, para recolectar colecciones especiales de Mak Mak × Tahilalats.

Antes del evento máximo, MGTO también realizó una campaña titulada #FindMacao en el área de Gelora de Bung Karno (GBK) el 4 de octubre de 2025, 06.00-10.00 WIB y 16.00-19.00 WIB, y cuando el día libre de automóviles Yakarta el 5 de octubre de 2025. Allí, Mak Mak y Tahilalats llegarán directamente a la comunidad e invitarán a la comunidad a la comunidad a la comunidad.