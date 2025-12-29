‘Expediente X’ se transmitirá gratis con anuncios en Pluto TV

“Expediente X«se dirige a Plutón televisiónestará disponible a partir del día de Año Nuevo.

Aunque el querido drama de ciencia ficción de larga duración ya está disponible para transmitir en Hulu y Disney+, su incorporación a Pluto TV, propiedad de Paramount, hará que verlo sea completamente gratuito con pausas publicitarias. Además de su disponibilidad bajo demanda, “The X-Files” también tendrá un canal lineal dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana dentro de la categoría de ciencia ficción de Pluto TV. El canal comenzará repasando cronológicamente la serie completa, seguida de maratones seleccionados de fin de semana.

“Expediente X” se estrenó en Fox en 1993 y originalmente tuvo nueve temporadas hasta 2002. 20th Century Fox estrenó dos películas de “Expediente X” en cines en 1998 y 2008. Posteriormente, la serie fue revivida para las temporadas 10 y 11, que se transmitieron por Fox en 2016 y 2018. Se incluirán las 11 temporadas, que abarcan 218 episodios. en el lanzamiento de Pluto TV.

Creada por Chris Carter, “Expediente X” fue protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes especiales del FBI Fox Mulder y Dana Scully, quienes investigan casos sin resolver relacionados con lo paranormal.

Al nombrar “Expediente X” en su lista de 100 mejores series de televisión de todos los tiempos en 2023, Variedad escribió: “Seamos claros: tu imaginación tiene que ser muy grande para apreciar el mundo de ‘Expediente X’. Pero gracias a David Duchovny y Gillian Anderson (y su innegable química), los fanáticos se aferraron a cada cosa surrealista y fantástica que dijeron Mulder y Scully. Equilibrando una mitología rica (aunque finalmente frustrante) con sus famosos episodios del ‘Monstruo de la semana’, y equilibrando al verdadero creyente de Duchovny con el escéptico perpetuamente sorprendido de Anderson, ‘Expediente X’ fue una mezcla astuta y brillante del trabajo del FBI con las infinitas posibilidades del universo. Funcionó lo suficientemente bien como para durar nueve temporadas, dos películas y otras dos temporadas en resurgimiento, y muchos fanáticos todavía creen que la verdad está ahí afuera”.

Además de «Expediente X», las series de ciencia ficción con canales de televisión dedicados a Plutón incluyen «Star Trek», «The Twilight Zone», «Stargate» y «Doctor Who».