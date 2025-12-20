Expedición 33, Juego Pemenang del año 2025

Jacarta – Juego Clair Obscur: Expedition 33 registró su nombre como uno de los mayores logros en la industria global del juego luego de ser nombrado Juego del Año 2025. Este juego logró atraer la atención mundial gracias a una combinación de historia Imágenes artísticas poderosas y distintivas, así como mecánicas de juego innovadoras.

Clair Obscur: Expedition 33 fue desarrollado por Sandfall Interactive, un estudio independiente de Francia. Aunque es su proyecto debut, este juego pudo competir con grandes títulos de estudios conocidos y finalmente emergió como ganador en el evento de premios de juegos más prestigioso de este año.

Juego Claro oscuro: Expedición

Escenario de la historia y concepto del mundo

Este juego lleva el género de los juegos de rol (RPG) con un sistema de combate por turnos combinado con elementos de acción. La historia está ambientada en un oscuro mundo de fantasía inspirado en la era de la Belle Époque, con un sentimiento artístico que enfatiza el contraste entre luces y sombras.

Los jugadores siguen el viaje de la Expedición 33, un grupo de personajes que emprenden una peligrosa misión para detener una misteriosa amenaza llamada Paintress. Esta figura tiene el poder de borrar la existencia humana a partir de una determinada edad, de modo que cada expedición se convierte en una carrera contra el tiempo y el destino.

Jugabilidad y mecánicas únicas

Uno de los principales atractivos de Clair Obscur: Expedition 33 es su sistema de combate, que combina la estrategia por turnos con elementos interactivos. Los jugadores no sólo eligen los ataques, sino que también deben prestar atención al tiempo, la posición y las reacciones del enemigo, para que la batalla se sienta más dinámica y desafiante.

Cada personaje tiene habilidades y una historia profunda, lo que proporciona una variedad de estrategias y al mismo tiempo fortalece los vínculos emocionales de los jugadores con la historia del juego.

Logros y reconocimientos globales

El éxito de Clair Obscur: Expedition 33 alcanzó su punto máximo cuando el juego ganó el título de Juego del año 2025 y ganó otras categorías, incluida la narrativa. el mejormejor dirección de arte y mejor diseño de música y juegos. Este logro es una prueba de que los juegos con un fuerte enfoque artístico y una historia todavía tienen un lugar importante en la industria.

Este éxito también recibió atención internacional, incluido el reconocimiento de figuras públicas de Francia, que vieron este juego como una representación de la creatividad y la innovación de la industria creativa de su país.