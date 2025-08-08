Expedia revela destinos de viajes de la isla superior, ubicaciones para 2025

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Aruba, Bali y la República Dominicana se encuentran entre los destinos que superan Lista de Hot de la isla 2025 de ExpediaUna guía de los lugares isleños más populares, basado en tendencias recientes de reservas y búsqueda.

Aruba, un país del sur del Caribe con lazos holandeses, fue nombrada la mejor isla para «sol durante todo el año», con Expedia informando un aumento del 15% en viajar Interés a más de 2024. Llamándolo «Belleza del desierto se encuentra con la dicha caribeña», Expedia cita los «paisajes áridos y el sol consistente» de Aruba, que lo convierten en un destino popular para caminar y andar en bicicleta, o simplemente un día relajante en la playa.

Mientras tanto, Bali se clasificó como el «mejor para la relajación», con la isla indonesia que encabeza las listas de deseos de los viajeros ecológicos que buscan «hospitalidad, bienestar y conexión cultural». Piense en escapes conscientes y despertares espirituales en un entorno exuberante y tranquilo.

La República Dominicana ocupó el tercer lugar en la lista de Expedia, con la nación caribeña latinoamericana listada como «mejor para la aventura». Expedia dice que el interés de viaje en DR ha aumentado un 10% interanual, y los turistas ahora están mirando más allá de los resorts con todo incluido por los que el país es conocido, y opta por reservar excursiones al aire libre como caminatas en cascadas, ciclismo de montaña, snorkel y ziplinas. Varios campos de golf mejor clasificados también han aparecido en la isla, ofreciendo vistas pintorescas del océano a través de los 18 hoyos.

Otros destinos internacionales que hicieron la lista Hot de Expedia Island incluyen Fiji, Jamaica, Koh Samui (Tailandia), Maldivas, Paros (Grecia) y Sardinia (Italia).

Aquí en los Estados Unidos, Oahu, Hawaii encabeza los destinos domésticos, con Expedia calificándolo como «mejor para el surf». Otras ciudades populares de la isla estadounidense incluyen Nantucket y Palm Beach, con interés de viaje un 40% y 30% año tras año, respectivamente.

El informe de Expedia encontró que el interés global para las vacaciones en la isla en general ha aumentado un promedio de 30% sobre 2024, con el sitio citando factores como una mejor conectividad (a través de más rutas y opciones de viaje aéreo) y una mayor variedad de atracciones culturales, naturales y recreativas.

El informe fue seleccionado de revisiones de viajeros verificadas, avisos de viaje y datos de búsqueda de Expedia.com. Se consideró especial consideración a la asequibilidad, la accesibilidad (es decir, tener suficientes hoteles para satisfacer la demanda), el clima, la seguridad de los viajeros e inclusión.

«Estos destinos van más allá de la postal: adoptar la sostenibilidad, la autenticidad y la riqueza cultural», dice un comunicado de prensa. «Más allá de las hermosas fotos, ofrecen cultura y autenticidad, demostrando cómo las islas se están adaptando y redefiniendo lo que significa viajar a estos bordes únicos del mundo».

En cuanto al mejor mes para viajar en la isla: todavía tiene tiempo para reservar, ya que Expedia dice que septiembre es el momento óptimo para estar en el tiempo de la isla, debido a la «mejor combinación de asequibilidad y clima». El sitio dice que también puede ahorrarse algo de dinero viajando durante los meses de pico, con los invitados que ahorran hasta un 50% en promedio de precios de estadía al reservar fuera de temporada.

Vea la lista completa de la isla de Expedia 2025 aquí.