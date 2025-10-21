Expectativas de temporada reveladas para los Houston Rockets

Después de agregar Kevin Durant este verano, el Cohetes de Houston emergieron como favoritos al título, una amenaza muy real para el Trueno de la ciudad de Oklahoma en la Conferencia Oeste.

Sin embargo, sus posibilidades se vieron afectadas cuando Fred VanVleet se rompió el ligamento anterior cruzado. Los Rockets tendrán que Confíe en Amen Thompson y Reed Sheppard para ejecutar la ofensiva, aunque ninguno tiene mucho NBA experiencia en la posición de armador.

Houston sigue siendo un muy buen equipo y se espera que los Rockets estén justo en el centro de la carrera por los playoffs. Después perdiendo en primera ronda ante los Golden State Warriors La temporada pasada, los Rockets pretenden dar un paso adelante.

Se revelan excepciones para los Houston Rockets

Antes de la lesión de VanVleet, los Rockets se sentían cómodos en la división superior de la Conferencia Oeste, junto al Thunder y Nuggets de Denver.

Ahora, sin un base armador, siguen siendo uno de los mejores equipos de la liga, aunque tendrán dificultades y serán víctimas de errores descuidados de sus inexpertos manejadores del balón.

“Tal como están construidos actualmente, creo que son un equipo de segunda ronda”. dijo Tracy McGrady en el podcast The Athletic NBA Daily.

“Creo que perder a Fred fue una pérdida muy grande para ellos. Y la razón por la que digo eso es que creo que seguirán siendo bastante duro a la defensiva. Creo que KD podría ser un defensor sólido, incluso a su edad. Simplemente pienso que cuando se trata de un partido de playoffs y no tienes la manta de seguridad en términos de organización en el lado ofensivo, desacelerando el ritmo y organizando a los muchachos, tEso va a ser un problema”.

Entre Durant, Thompson, Jabari Smith Jr., Dorian Finney-Smithy Tari EasonLos Rockets pueden colgarse el sombrero en la defensa lateral. Sin embargo, con espacios y facilitaciones limitados, tendrán dificultades en el lado ofensivo.

Los Houston Rockets están diseñados para la temporada regular

el año pasado soles fénix Sin embargo, un Kevin Durant sano suele ser suficiente para que un equipo gane 50 partidos. Agregue Thompson y Alperen Senguny los Rockets podrían muy fácilmente luchar por un primer puesto.

Sin embargo, en una serie de siete juegos, será una batalla cuesta arriba para los Rockets. En la postemporada, la defensa se endurece y Thompson estará por encima de su cabeza en el lado ofensivo del balón.

“Si tienes a Amen Thompson como tu armador tratando de llegar a los playoffs, y tienes a estos tipos nervudos como los que tiene OKC, y Sé que no están en la misma conferencia, pero si te pareces a estos chicos les gusta Dyson Danielssi tienes un equipo lleno de como Dyson Daniels y presionando a tu armador, no puedes entrar en tu ofensiva”, añadió T-Mac. “Va a ser una lucha. Por eso creo que tendrán dificultades si no encuentran eso. ya sabes, ese armador de su equipo.«

Los Rockets podrían realizar un intercambio a mitad de temporada por un reemplazo de VanVleeto podrían esperar que regrese a tiempo para la postemporada. No importa cómo lo aborden, un armador veterano debe recibir minutos de playoffs.