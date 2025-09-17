Expansión de dilers premium intensos e inaugurados en PIK 2

Banten, Viva – Crecimiento de ventas Chery En Indonesia, continúa mostrando una tendencia positiva. Basado en los datos de ventas minoristas de la Asociación Indonesia de la Industria Automotriz (Gaikindo), de enero a agosto de 2025 Chery logró registrar 13,002 unidades.

Leer también: El gobierno asegura que el incentivo de la importación de automóviles eléctricos se detenga este año



Esta cifra confirma fuertes ingresos del mercado, especialmente en áreas satelitales de Yakarta como Tangerang, y es la razón principal de la expansión agresiva de la red de distribuidores.

Respondiendo a esta solicitud, PT Chery Sales Indonesia (CSI) en colaboración con el grupo Arta inauguró al distribuidor 56 en el área estratégica de Pantai Indah Kapuk 2 (Pik 2), Tangerang Regency, Banten.

Leer también: Tesla enfrenta una competencia feroz, la cuota de mercado de EV cae dramáticamente



El concesionario equipado con instalaciones 3S (ventas, servicio, repuestos) es parte de la estrategia para fortalecer la posición de Chery en el segmento de SUV premium.

Leer también: Ferrari Testarossa regresa con energía eléctrica, ¡funcionando más feroz!



«La colaboración con Arta Group en esta área premium creemos que puede expandir el alcance mientras proporciona el mejor servicio después de las ventas para toda la familia Chery», dijo Rifkie Setiawan, jefe de marca y marketing CSI.

Mientras tanto, el director de ventas de PT CSI, Budi Darmawan, enfatizó que la presencia de este distribuidor ha ampliado aún más la red nacional de Chery

«Para que ahora Chery tenga 56 distribuidores en toda Indonesia. Y este es también el sexto distribuidor del grupo Arta. Gracias por su confianza en Chery, especialmente por la alta gerencia del grupo Arta. Este logro es una forma de nuestra seriedad para acercarse a los consumidores en Indonesia», dijo.

El concesionario Chery Arta Pik 2 se encuentra en un área de 972 m² con un área de construcción de 790 m², justo en Pitstop Automall, un centro automotriz integrado rodeado de áreas de negocios, residencias de lujo y destinos turísticos PIK 2.

Con un diseño visual moderno típico de Chery, este distribuidor está diseñado para presentar una experiencia premium. Servicio 3S integrado bajo un mismo techo, completos con talleres de tecnología modernos manejados por técnicos oficiales certificados.

Además de la sala de espera exclusiva, este concesionario también proporciona un área de juego infantil y una unidad de prueba de prueba que representa toda la línea de productos de Chery. En línea con las tendencias de electrificación, los concesionarios Chery Arta Pik 2 han recibido una autorización completa para servir vehículos eléctricos, incluidos Chery E5 y J6.