Expansión de Chery, promoción IMOS 2025 y mejor tipo de vehículo de venta

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El miércoles 17 de septiembre de 2025, que presenta la última actualización sobre el mundo automotriz, de la expansión del concesionario Chery hasta las promociones de financiamiento de motocicletas y las tendencias de ventas vehículo.

Leer también: Factory Mandiri Chery en Indonesia, la antigua promesa que se espera por su comprensión



1. Expansión de los dilers premium intensos e inaugurados en PIK 2

Leer también: El mejor vehículo de venta de agosto de 2025: SUV, MPV, sedán o LCGC?



Chery registró ventas minoristas de 13,002 unidades durante enero-agosto de 2025 según los datos de Gaikindo, alentando la expansión del 56º concesionario en Pik 2, Tangerang, en colaboración con el grupo Arta. Este distribuidor tiene 972 m² con instalaciones 3S completas, incluidos talleres modernos para vehículos eléctricos como Chery E5 y J6. Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer la posición de Chery en el segmento SUV premium y acercar los servicios a los consumidores. Leer más.

2. Interés promocional de Fifroup Experience Vamos 2025Las cuotas de motocicletas son tan baratas

Leer también: Fifgroup extiende promociones atractivas en iMOS 2025, las cuotas de motocicletas son muy baratas



Fifgroup está presente como el platino del patrocinador de IMOS 2025 en Ice BSD City, celebrando su 36 cumpleaños con el concepto de «Celebración de Fifroup» y el lema #Barengmeaihaimpian. La promoción incluye cuotas de hasta Rp12.3 millones para motocicletas Honda a través de Fifastra, reembolso de RP600 mil, así como programas especiales como Hajj y Umrah con descuentos de hasta RP2.4 millones. Además, existen actividades interactivas como concursos de modificación con premios de RP28.5 millones e integración de servicios a través de la aplicación FIFGO. Leer más.

3. El mejor vehículo vende agosto de 2025: SUV, MPV, sedán o LCGC?

La venta de vehículos de accionamiento 4×2 alcanzó 37,289 unidades en agosto de 2025, dominada por variantes por debajo de 1,500 cc con 28,828 unidades, que muestra preferencias de los consumidores en automóviles económicos y asequibles. La camioneta aumentó a 9,735 unidades, mientras que los automóviles que ahorran energía también penetraron cifras similares, con una total de ventas nacionales de 66,478 unidades, el máximo en los últimos tres meses. El segmento de camiones sólidos en 4.875 unidades, mientras que el autobús cayó a 387 unidades, lo que refleja la tendencia automotriz positiva en medio de los desafíos económicos. Leer más.