Expandir el acceso y la alfabetización del mercado, el seguro BRI fortalece la sinergia con los agentes

Yakarta, Viva – Industria seguro En Indonesia, continúa experimentando una dinámica significativa junto con el aumento de la conciencia pública sobre la importancia de la protección financiera. En medio de una competencia cada vez más apretada, la compañía de seguros coloca a los agentes como la cabeza de lanza en la expansión del alcance del mercado mientras ofrece educación relacionada con los beneficios de los productos de seguros.

Pt bri asuransi indonesia (Hilos) Recientemente celebró un foro para una reunión de agentes de línea financiera en Yakarta. Este foro es un impulso importante para fortalecer la comunicación entre los pareja y los agentes de seguros, al tiempo que aumenta la comprensión de la estrategia, la innovación de productos y las oportunidades de cooperación de la empresa para responder a los desafíos de la industria de seguros cada vez más competitivos.

El director comercial de PT Bri Insurance Indonesia, Recky Plititen, expresó su agradecimiento por las contribuciones de los agentes. Según él, la existencia de agentes es una de las claves para el crecimiento de la compañía, especialmente para aumentar la producción de primas y ampliar la alfabetización de seguros en la comunidad.

«La dedicación y la lealtad que se ha demostrado se convierte en una base importante para alentar el crecimiento de la compañía», dijo, según lo citado de un comunicado de prensa, miércoles 1 de octubre de 2025.

Además, Recky también enfatizó que este foro es un paso estratégico para garantizar el desarrollo de productos de línea financiera que se adapten a las necesidades del mercado.

«A través de este foro, queremos construir un espacio de colaboración más cercano entre Brins y Agentes. Creemos que con una comprensión compartida de las necesidades del mercado, podemos traer productos de seguros que sean más innovadores, relevantes y competitivos en la era digital», agregó.

Además, Budi Legowo, como dijo el director gerente de Bri Insurance, se espera que la existencia de este foro pueda proporcionar productos que estén de acuerdo con las necesidades de la comunidad. «(Además de eso) facilita que las personas tengan acceso al seguro al proceso de reclamo fácil», explicó.

Brins enfatizó que los foros similares se continuarán llevando a cabo continuamente para fortalecer las relaciones con los socios al tiempo que garantiza la implementación del principio del buen gobierno corporativo (GCG) en cada línea de trabajo.

«En el futuro, esperamos que esta sinergia sea más fuerte, de modo que los mierda con agentes puedan traer servicios de seguros que sean más inclusivos y beneficiosos para la comunidad en general», esperó Recky.