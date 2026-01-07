Exjugador canadiense revela el secreto de John Herdman

VIVA – PSSI presentado oficialmente Juan Herdman como nuevo entrenador Equipo Nacional Indonesia el sábado 3 de enero de 2026. El seleccionador inglés llegó no sólo con reputación de estratega, sino también como una figura conocida por su habilidad para construir cultura y hermandad dentro del equipo.

Lea también: PSSI dijo después de la ley de por vida de Hilmi Gimnastiar



Experiencia de pastor con Equipo Nacional Canadiensetanto masculino como femenino, demostró que los grandes cambios que hizo no partieron del tablero de estrategia, sino de mejorar su mentalidad, ego y dinámica de vestuario. Bajo su liderazgo, Canadá surgió como un equipo con una fuerte cohesión, confianza mutua y una identidad colectiva clara.

Este enfoque fue reconocido por Jason deVos, un ex jugador de la selección canadiense que trabajó directamente con Herdman. Él cree que el entrenador tiene una visión a largo plazo que se basa en el desarrollo del carácter del jugador.

Lea también: Hilmi Gimnastiar sancionada de por vida y administradora de redes sociales despedido



«El apoyo de John Herdman a los principios del desarrollo de jugadores a largo plazo, incluido el uso de actividades de entrenamiento y formatos de juego que sean apropiados para la edad y etapa de desarrollo del jugador, enfatiza que el camino hacia el nivel de élite en el fútbol comienza desde la base», dijo, citado por Canada Soccer.

«El enfoque está en línea con sus principios que se centran en enseñar los fundamentos del juego a los jugadores jóvenes, dándoles así la mejor oportunidad de alcanzar niveles de élite en el fútbol», añadió.

Lea también: Error de Jay Idzes, Sassuolo Dilibas Juventus



La influencia de Herdman también la sintieron personalmente sus jugadores. Rhian Wilkinson, ex jugadora de la selección nacional femenina de Canadá, dijo que el impacto del liderazgo de Herdman no se limitó sólo al campo de juego.

«John Herdman nos ha influido enormemente a todos y sólo una pequeña parte está directamente relacionada con el fútbol. Puede parecer una exageración, pero probablemente me ha cambiado como persona, aunque sólo lo conocí cuando tenía 29 años», dijo Wilkinson.

Mientras tanto, Diana Matheson evaluó que el éxito del equipo en la era Herdman no se medía únicamente por los resultados de los partidos, sino por los procesos y valores que se construyeron en conjunto.

«En el equipo de John Herdman lo que importa no es sólo el resultado final, sino cómo elegimos lograrlo. El estilo de juego es importante, con quién lo hacemos, pero lo más importante es que somos buenos canadienses en la selección nacional», afirmó.