Exitoso en el país, la película cree que gana en Las Vegas y está lista para aparecer en The Times Square New York

Las Vegas, vivo – Película Creer – destino. Sueño. Courage, feliz producción sin drama con la productora Celerina Judisari, acaba de anunciarse como la ganadora de la mejor película de acción en el Bollywood Hollywood International Film Festival 2025 en Las Vegas.

Esta victoria confirma la posición de creencia como una película de acción indonesia que puede presentar una historia heroica y una cinematografía de clase mundial, al tiempo que muestra el poder del personaje de la nación. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Dirigido por Rahabi Mandra y Arwin Tri Wardhana, con Dinar Safari (Abah Dinar) como coreógrafo de acción y Padri Nadeak como director de fotografía, cree que presenta un estilo de lucha táctico (combate táctico) y cinemato que se combina con los valores del heroismo indonesio típico.

El enfoque expande el horizonte del cine de acción nacional, al lado del orgullo de las artes marciales como Silat, que sigue siendo las principales raíces inspiradoras para muchas películas indonesias.

Aunque no está en el enfoque principal en el festival local, Believe realmente recibió el aprecio en los festivales internacionales que se centran en las películas de acción, donde las fuerzas técnicas y emocionales son ampliamente reconocidas.

Logro en 2025:

MEJOR PELÍCULA DE ACCIÓN – Bollywood Hollywood International Film Festival (Las Vegas)

Mejor director – Montreal International Film Festival

Selección oficial – Urban Action Showcase & Expo (Uasiaff), Regal Times Square, Nueva York

Además de transmitirse en Las Vegas como parte de una serie de premios del Festival Internacional de Cine de Bollywood Hollywood, Believe también se proyectará en Regal Times Square, Nueva York, en el Festival Internacional de Acción de Acción de Acción Urban, que presenta películas de acción de varios países.

Este festival se lleva a cabo del 25 al 26 de octubre de 2025, y es un foro para las celebraciones de los creadores de cine de acción mundial para compartir cultura, ingeniería y visión.

Además de sus logros internacionales, Believe también registró más de un millón de espectadores en los teatros indonesios, demuestra que las películas nacionales en las que se pueden aceptar pueden ser ampliamente aceptadas sin perder su identidad.

El siguiente paso, Believe se lanzará en Malasia el 9 de octubre de 2025, así como expandir el alcance global a través de la cooperación de distribución con Antenna Entertainments (Asia Pacific) y los movimientos de los medios (América y Europa).