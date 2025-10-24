¡Éxito en la guerra de entradas! Los ciudadanos indonesios en Qatar están felices de poder ver en vivo el partido de la selección indonesia sub-17 contra Brasil en el Mundial.

Katar – Duelo entre Selección Nacional de Indonesia Sub 17 oponerse a Selección Brasileña Sub-17 es uno de los partidos más esperados del evento Mundial Sub-17 2025 que se celebrará en Qatar.

Brasil es conocido como un gigante del fútbol mundial y poseedor de cuatro títulos de la Copa Mundial Sub-17, mientras que Indonesia llegó con gran entusiasmo para representar al Sudeste Asiático.

Este emocionante partido está programado para tener lugar en Aspire Zone (Campo 7), Al Rayyan, Qatar, el 7 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB.

El entusiasmo del público, incluidos los ciudadanos indonesios (ciudadano indonesio) que viven en Qatar, es muy alto. Uno de ellos es Artantie, un ciudadano indonesio que logró conseguir un billete tras una feroz lucha en el proceso de compra.

«Por favor, conseguiré un boleto. Lo veré más tarde. Este es un tema candente», dijo Artantie a VIVA.co.id a través de un mensaje corto.

Artantie admitió que consiguió seis entradas a la vez para ver la acción de Garuda Muda contra el equipo de Samba en el estadio.

«¡Emocionante!» escribió con entusiasmo.

La propia Indonesia Sub-17 forma parte del Grupo H del Mundial Sub-17 de 2025. Además de Brasil, el equipo formado por Nova Arianto también compite con Honduras y Zambia.

Los dos mejores equipos de cada grupo tienen derecho a clasificarse para los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros clasificados de un total de 12 grupos también avanzarán a la siguiente fase.

El gran interés del público por ver en vivo demuestra que el apoyo a la Selección Nacional Sub-17 de Indonesia no solo proviene de Indonesia, sino también de la diáspora indonesia en varios países, especialmente en Qatar.