Existente nuevamente en el club nocturno después de ser boicotado, DJ Panda: Gracias Holywings

VIVA – Después de estar en la atención pública debido a la controversia personal, Dj pandaque tiene el nombre real Giovanni Surya Saputra, ahora nuevamente animando la etapa de entretenimiento nocturno.

El hombre nacido en Surabaya se enfrentó anteriormente a una ola de apariencia para la aparición en un número. club nocturno En varias ciudades de Indonesia, luego de la supuesta participación en el caso del embarazo de la actriz Erika Carlina.

Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de regresar para actuar, uno de ellos es a través de una invitación de Santos Grupo, una compañía conocida en la industria nocturna del entretenimiento.

El regreso de DJ Panda al mundo del entretenimiento esta noche se convirtió en un tema candente de conversación, especialmente después de expresar su gratitud y gratitud a quienes volvieron a confiar.

«Gacor, hermano, gracias por el grupo de Holywings, me he dado la oportunidad de actuar nuevamente», dijo DJ Panda, citando un video de la noche del club Tiktok Jakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

En la misma ocasión, también expresó su aprecio a sus fanáticos que permanecieron leales para apoyar a pesar de que había un problema grave que arrastró su nombre.

«Gracias por que los fanáticos estén presentes, ya apoyaron a Panda. Gracias, siempre saludable para los fanáticos», dijo DJ Panda.

DJ Panda también expresó su pesar por la controversia que había empañado su nombre. Se disculpó con sus fanáticos por decepcionante.

«Lo siento si en el pasado me había decepcionado», dijo.

DJ Panda también explicó el origen de su nombre artístico. Según él, durante mucho tiempo tuvo muchos amigos cuya mayoría eran pueblos indígenas. Por lo tanto, obtuvo el apodo de Panda debido a la sangre china.

«Por cierto, la mayoría de mis amigos son indígenas, y yo soy China, ellos mismos llaman pandas», explicó DJ Panda.

Esta declaración muestra sus esfuerzos para reconstruir una relación positiva con el público y los fanáticos.

Anteriormente, DJ Panda experimentó un momento difícil cuando varios clubes nocturnos, incluidos los que están bajo los auspicios del Grupo Holywings, cancelaron su actuación en julio de 2025.

Esta cancelación fue provocada por la noticia de que estuvo involucrada en el embarazo de Erika Carlina, que luego provocó una fuerte reacción de los ciudadanos y varias fiestas en la industria del entretenimiento.

Algunos clubes nocturnos incluso ponen sus nombres en la lista negra, lo prohíben a aparecer en sus lugares. Sin embargo, con el tiempo, el público comenzó a mostrar una actitud más abierta.

La controversia entre DJ Panda y Erika Carlina comenzó cuando Erika anunció su embarazo que había entrado en la edad de nueve meses a través del podcast con Deddy Corbuzier.

Aunque inicialmente reacio a mencionar el nombre del padre del niño que llevaba, las acusaciones conducen al DJ Panda después de dar una aclaración a través de las redes sociales. En su aclaración, DJ Panda admitió que había establecido una relación con Erika, que comenzó con una introducción a través de una transmisión en vivo de Tiktok en 2024, a la que asistieron una reunión en Yakarta y Batam.

Sin embargo, su relación terminó debido al conflicto, incluida la decisión de Erika de no continuar con el plan de matrimonio. Erika también informó a DJ Panda a la policía por presuntas amenazas a través del grupo WhatsApp, que provocó una mayor tensión.

Sin embargo, DJ Panda dijo que había sido responsable y se disculpó por sus acciones que se consideraban que lastimaban a otras partes.

El regreso de DJ Panda a la etapa de entretenimiento nocturno indica una nueva oportunidad para que mejore la imagen y la carrera. El apoyo del grupo y los fanáticos de Holywings se convirtieron en una señal positiva de que la industria del entretenimiento comenzó a reabrir la puerta al hombre conocido por su escenario enérgico y visual «Oppa Corea».