Existen sofisticadas cámaras de tráfico que registran a miles de infractores de vehículos

VIVA – El gobierno griego comenzó a atraer la atención internacional después de implementar cámara tráfico basado en inteligencia artificial (IA) en varias carreteras principales. Los resultados iniciales de la aplicación de esta tecnología son sorprendentes.

En los primeros días de pruebas, una cámara de IA en el área de la avenida Syngrou, Atenas, registró más de 1.000 multa por exceso de velocidad automáticamente a jinete que violan las normas de tránsito.



Instalan cámaras de vigilancia en semáforos

La implementación de cámaras de IA forma parte de un programa piloto nacional para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes de tráfico, que siguen siendo un problema grave en las zonas urbanas griegas.

Cómo funcionan las cámaras de tráfico con IA

A diferencia de las cámaras convencionales, este sistema utiliza un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de analizar imágenes y vídeos en tiempo real. La cámara con IA puede reconocer varios tipos violación sin necesidad de intervención directa de los oficiales, incluyendo:

– Los conductores utilizan teléfonos móviles mientras conducen.

– No llevar cinturón de seguridad

– Pasarse un semáforo en rojo

– Violar el límite de velocidad

– Utilizar carriles bus o carriles especiales de forma ilegal

Cada infracción detectada se documentará automáticamente en forma de fotografías y datos de tiempo del incidente, luego se enviará al sistema central de la policía para ser procesada en una multa digital.

Miles de violaciones registradas en poco tiempo

Los resultados iniciales de las pruebas muestran cuán masivas son las infracciones de tránsito. Además de las más de 1.000 multas de una sola cámara en la avenida Syngrou, las ocho cámaras de IA instaladas en el área de Attica registraron colectivamente alrededor de 2.500 infracciones en solo cuatro días.

La mayoría de las infracciones provienen de conductores que utilizan teléfonos móviles mientras conducen y no utilizan el cinturón de seguridad. Estos datos también revelan el hecho de que las infracciones de tráfico siguen siendo una práctica bastante común en las carreteras griegas.

Sistema de emisión de billetes digitales y derechos del conductor

Una vez que se registre la infracción, el conductor recibirá una notificación de multa digital, completa con evidencia fotográfica. El gobierno griego da a los conductores hasta 13 días para presentar objeciones o aclaraciones si consideran que la multa es inapropiada.

Este paso se considera más transparente porque los conductores pueden ver directamente la evidencia de las infracciones, al tiempo que se reduce el potencial de interacciones directas que son propensas al abuso.