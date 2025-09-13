Existe una controvertida decisión var, Dewa United Hajar Arema FC

VIVA – Antara Hot Match Arema FC FUT Dewa United En el estadio Kanjempuan, Malang, sábado 13 de septiembre de 2025, no solo presenta un duelo feroz, sino también marcado por la controversia y uso de la decisión del árbitro NUESTRO.

Arema fc quien apareció con pleno apoyo Aremania Inmediatamente sorprendido por el gol rápido de Alex Martins en el minuto 15. El encabezado del delantero de Dewa United hizo que los visitantes ganaron 1-0 hasta el medio tiempo.

Pero el centro de atención en realidad conduce a la segunda mitad. El defensor de Arema, Luis Gustavo, fue expulsado por el árbitro Steven Yubel Poli después de violar a Alex Martins, quien fue considerado el último jugador. La decisión provocó una fuerte protesta del campamento anfitrión.

No hace mucho, el árbitro anuló la tarjeta roja después de considerar la posición de Alex Martins. Esta situación aumenta cada vez más un signo de interrogación, considerando que Gustavo había embolsado previamente una tarjeta amarilla. Mientras que las reglas VAR no acomodan el examen de una tarjeta roja que surge debido a la acumulación de dos tarjetas amarillas.

La decisión claramente hizo que Aremania furiosa. Consideraron la decisión del árbitro de ser inconsistente y dañar al equipo local.

En medio de esta controversia, Dewa United todavía parecía más efectivo. Ricky Kambuaya casi agregó un gol en el minuto 76, pero su tiro aún golpeó el bar. Dos minutos después, fue el turno de Taisei Marukawa para registrar su nombre en el marcador a través de una patada dura desde el lado izquierdo.

Arema FC solo pudo reducir la puntuación a través de Dalberto en tiempo de lesión. Desafortunadamente, el objetivo no era suficiente para salvarlos de la derrota 1-2 en casa.