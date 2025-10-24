¿Existe un ‘efecto Purbaya’? BI revela el impacto de una inversión de 200 billones de IDR en Himbara

Bukittinggi, VIVA – No hace mucho, Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa colocó fondos por valor de 200 billones de IDR del Exceso de Saldo Presupuestario (SAL) a cinco bancos de la Asociación de Bancos Estatales (Himbara). Esta medida tiene como objetivo fortalecer la liquidez bancaria y fomentar distribución de crédito al sector productivo.

Sin embargo, hasta ahora la distribución de crédito de estos fondos no ha mostrado resultados significativos. Esto plantea dudas sobre la eficacia de la nueva política.

Al respecto, el Director de Política Macroprudencial Banco IndonesiaIrman Robinson, explicó que hay varios factores que influyen en la lenta transmisión de fondos gubernamentales al crédito. «De hecho, si lo miramos desde el lado de la demanda, todavía hay desafíos. Anteriormente había un término de esperar y ver. Y esto está relacionado con varios factores», dijo Irman durante una discusión con los medios en Bukittinggi, Sumatra Occidental, el viernes 24 de octubre de 2025.

«En primer lugar, se debe a que hay cautela por parte de las corporaciones, porque hay una creciente incertidumbre global, con respecto a las políticas arancelarias y demás, con respecto al crecimiento económico global. Por supuesto, las corporaciones también están empezando a analizar cómo y cuándo invierten, por lo que espera y verás«, continuó.

Además, continuó, también hay sectores que están creciendo bastante bien y prefieren utilizar fondos de caja internos. «Algunos sectores que todavía están bastante bien tienen fondos en efectivo que aún son altos, por lo que todavía priorizan el uso de fondos internos. Esto es lo que hace que la demanda de crédito sea obstaculizada o limitada para varios sectores», explicó.

Aunque la demanda de las empresas sigue siendo cautelosa, Irman afirmó que hasta ahora las condiciones de liquidez en la banca se mantienen. «En tercer lugar, ya hemos dicho que la transmisión de los tipos de interés crediticios sigue siendo limitada. Porque creemos que si, por ejemplo, la transmisión de los tipos de interés pudiera ser más rápida, por supuesto esto también ayudaría a mejorar la demanda», explicó.

En el último mecanismo de política de incentivos de liquidez macroprudencial (KLM), BI establece un porcentaje de incentivo máximo del 5,5 por ciento de los fondos de terceros (DPK) del banco, que ya no se basa en la reserva mínima legal (GWM).

Irman enfatizó que los incentivos se otorgan trimestralmente y se ajustan al crecimiento real del crédito.