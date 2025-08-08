Existe un auto tecnológico sofisticado sin un conductor que pronto estará presente en las calles

VIVA – La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos, Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), acaba de dar un permiso especial para Zamxcompañía vehículo autónomo pertenece a Amazon para operar robotaxi que es completamente sin dirección, pedal o conductor humano.

¿Por qué es esto importante? Tecnología sin control manual

La compañía fue asignada previamente para someterse a una inspección de seguridad porque sus vehículos no cumplían con los requisitos estándar federales habituales. Con esta licencia a través del programa de exención de vehículos automatizados, Zoox puede usar su robotax en la demostración, un avance importante para la innovación de tecnología de automóviles autónomos de EE. UU.

Apoyo gubernamental para la industria nacional

Anteriormente, solo los vehículos autónomos fabricados en países extranjeros podrían obtener una excepción de NHTSA. Al lanzar este permiso para Zoox, el gobierno muestra un compromiso para apoyar el desarrollo de la tecnología autónoma nacional y fortalecer el ecosistema de innovación automotriz de EE. UU.

Pasos al frente del zoox

Aunque han recibido permiso para el uso de manifestaciones, Zoox todavía tiene que eliminar o revisar la afirmación de que sus vehículos están de acuerdo con los estándares de seguridad federales que son importantes para no violar las reglas de etiquetado y promoción pública.

A pesar de que han recibido una luz verde para las manifestaciones, Zoox no es inmediatamente libre de operar comercialmente.

La compañía debe eliminar o mejorar la afirmación de que el vehículo ha cumplido completamente los estándares de seguridad federales. Esto es importante para evitar publicidad engañosa que pueda dañar a los consumidores y la imagen de la empresa.

Antecedentes y notas anteriores

NHTSA abrió anteriormente una investigación de Zoox después de dos accidentes de colisión desde atrás y el rehichdadal del sistema de frenos ocurrió en mayo de 2024

Esta aprobación marca un hito en el desarrollo de vehículos autónomos en los EE. UU. Un paso concreto hacia un vehículo robot que realmente puede operar sin intervención humana. Aun así, la seguridad sigue siendo una prioridad, y se requiere que Zoox sea más transparente sobre la capacidad de los vehículos en público.