Existe la construcción de LRT, el Transjakarta Stop Pasar Genjing se desvía a partir de la próxima semana

Yakarta, Viva – PT Transportation Yakarta (Transjakarta) desviar temporalmente la parada Mercado de genjing A partir del lunes 8 de septiembre de 2025, a las 05.00 Wib.

Esta transferencia se llevó a cabo debido a la mano de obra desarrollo Moda Transportation of Integrated Raya (LRT) Yakarta.

El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de Transjakarta y CSR Ayu Wardhani, cuando se contactó, dijo que la transferencia de la parada de autobús duraría para el próximo mes.

Para los pasajeros Transjakarta Corredor 4 Pulo Gadung-Galunggung y el corredor 4D Pulo Gadung-Kuningan que generalmente se eleva o baja en la parada del mercado de Genjing, pueden bajar en el tránsito rápido (BRT) temporal en el lado del camino.

«Durante 1 mes, los clientes pueden subir y bajar en la parada temporal. La posición de la parada de autobús temporal en dirección a Galunggung y Pulogadung está opuesta a la parada de autobús, debajo del puente de cruce JPO (JPO) o la parada de ruta 4C (autobús)», dijo Ayu.

Anteriormente, Transjakarta también tuvo la oportunidad de desviarme hacia arriba y hacia abajo en los pasajeros en la parada de Utan Kayu a la parada no BRT debido al proyecto de construcción LRT Yakarta Fase 1B Ruta Velódromo-Manggarai. La transferencia se llevó a cabo del 27 de junio al 27 de julio de 2025.

Como se sabe, la ruta del proyecto de desarrollo de la fase 1B de Yakarta Velodrome-Manggarai está en contacto con la ruta del servicio Transjakarta que cruza la región de Manggarai, el centro de Yakarta y las áreas circundantes.

Mientras tanto, PT Waskita Karya (Persero) TBK declaró que el progreso de la fase Jakarat LRT funciona a partir del viernes 5 de septiembre de 2025 alcanzó el 67.122 por ciento, y actualmente está en la etapa de instalar los componentes estructurales superiores (cubierta de losa) y la ruta de pista (riel de seguimiento).

La construcción de la Fase 1B de Yakarta LRT con una pista de 6.4 kilómetros (km) es una continuación de la fase 1A de la ruta Pegangsaan de dos velocistas.

Más tarde, la ruta de la fase 1B de LRT 1B Velodrome-Manggarai tiene cinco nuevas estaciones, a saber, la estación de Rawamangun Pemuda, BPKP Scouts, Pramuka Market, Matraman y Manggarai.