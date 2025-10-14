Existe el apoyo mutuo de una nación para la protección de los trabajadores.

Jacarta – En un esfuerzo por fortalecer el ecosistema de cumplimiento y la sostenibilidad del Programa Nacional de Seguro de Salud (JKN), BPJS Salud dando reconocimiento a 110 entidades comerciales que son consideradas las más comprometidas en el cumplimiento de las obligaciones del Programa JKN.

A través del agradecimiento titulado Premio Satya JKN 2025 Actualmente, BPJS Health enfatiza que las entidades comerciales tienen la responsabilidad total de registrarse y pagar las cuotas de membresía de JKN para todos sus trabajadores. Este cumplimiento no es sólo una obligación administrativa, sino también una forma de preocupación y compromiso de las entidades empresariales en proteger la salud de los trabajadores y apoyar la sostenibilidad del Programa JKN.

«La protección de la salud de los trabajadores es la base de la sostenibilidad de una empresa. Cuando los trabajadores se sienten seguros y protegidos, la productividad aumenta y se forma lealtad a la empresa. Este es el significado del cumplimiento en el Programa JKN, no por obligación, sino por conciencia y responsabilidad moral por el bienestar común», dijo el director principal de BPJS Health, Ghufron Mukti, el martes (14/10/2025).



Director principal de BPJS Health, Ghufron Mukti

Ghufron evaluó que la participación de entidades comerciales en el Programa JKN también es un elemento importante para lograr la Cobertura Universal de Salud (CSU). Al 1 de octubre de 2025, el número de participantes del programa JKN alcanzó los 282,7 millones de participantes o el 98,6% de la población total. De este número, 67,2 millones de participantes están en el segmento de Trabajadores Asalariados (PPU), que está formado por trabajadores de los sectores público y privado.

«Este logro demuestra que las entidades empresariales tienen un papel en la realización de la cobertura sanitaria universal y en el mantenimiento de la continuidad del Programa JKN mediante el cumplimiento del registro y el pago de las cotizaciones de todos sus trabajadores», añadió Ghufron.

Agregó que todo trabajador tiene derecho a obtener protección de seguro médico que garantice el acceso a servicios médicos cuando sea necesario. Por otro lado, las entidades comerciales tienen la obligación de cumplir con este derecho registrando a todos los trabajadores y sus familiares y pagando contribuciones periódicas.

Por lo tanto, BPJS Health continúa alentando e invitando a las entidades comerciales a garantizar activamente que todos sus trabajadores estén protegidos bajo el Programa JKN como una forma de responsabilidad social, así como un compromiso para mantener el bienestar de sus trabajadores.

«Creemos que, con una fuerte sinergia entre el gobierno, el mundo empresarial y la sociedad, Indonesia puede lograr una protección de la salud integral, justa y sostenible para todas las personas», concluyó.