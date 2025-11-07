Jacarta – Cumplimiento obligatorio impuesto es la clave para unos ingresos estatales sostenibles y un desarrollo nacional. Los contribuyentes que son disciplinados en el pago de impuestos a tiempo no sólo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también contribuyen a la provisión de instalaciones públicas, infraestructura y servicios sociales.

Servicios Raharja con el equipo de desarrollo SAMSAT Continuar fortaleciendo sus esfuerzos para mejorar el cumplimiento. público sobre el pago del impuesto sobre vehículos de motor.

Existe colaboración gubernamental para fomentar el cumplimiento de los contribuyentes

Desde 2023, Jasa Raharja ha iniciado un programa de colaboración con para comerciante y actores de las MIPYME en varias regiones de Indonesia como una forma de agradecimiento a los contribuyentes que pagan el Impuesto sobre Vehículos Motorizados (PKB) y las Contribuciones Obligatorias al Fondo de Accidentes de Tráfico (SWDKLLJ) a tiempo.

A través de este programa, las personas que pagan impuestos sobre vehículos tienen derecho a recibir vales de descuento o descuentos de varios comerciantes que son socios activos de Jasa Raharja y el equipo de desarrollo de SAMSAT en sus respectivas regiones.

A octubre de 2025, 2.358 comerciantes se han adherido a este programa, acogiéndose a los vales de apreciación 8.754 contribuyentes. Los comerciantes involucrados son variados, desde gastronomía, moda, electrónica hasta artículos de primera necesidad, con descuentos a partir del 10 por ciento.

Plt. El director principal de Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, enfatizó que este programa tiene como objetivo crear una experiencia positiva para los contribuyentes.

«El cumplimiento tributario crecerá cuando las personas se sientan apreciadas por sus contribuciones. Por lo tanto, a través de la colaboración entre Jasa Raharja y el equipo de desarrollo de SAMSAT con los comerciantes locales, queremos crear una experiencia positiva para los contribuyentes», dijo Dewi.

Dewi añadió: colaboración Esto no sólo fortalece los servicios públicos sino que también impulsa el crecimiento económico local. Los residentes obtienen beneficios en forma de descuentos, los gobiernos locales aumentan sus ingresos fiscales y los actores empresariales obtienen ascensos y una mayor exposición.

Un ejemplo de socio que ha experimentado beneficios directos es Planet Ban, que a través de esta colaboración ha aumentado las visitas de clientes a varios de sus puntos de venta en toda Indonesia.

Ilustración de impuestos. (especial/VIVA) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

De hecho, la sucursal de Perum Bulog Gorontalo también apoya este programa proporcionando paquetes de alimentos especiales a precios especiales para los contribuyentes que han pagado su impuesto sobre vehículos. A la fecha se han utilizado 150 vales de paquetes de alimentos básicos, con un total de más de una tonelada de alimentos distribuidos.