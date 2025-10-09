Exigió 11 años de prisión, Nikita Mirzani: ¡No hay problema!

Jacarta – Artista sensacional Nikita Mirzani ha vuelto a llamar la atención de la opinión pública tras conocer la demanda de 11 años de prisión presentada por la Fiscalía (JPU) en el juicio por un caso de presunta extorsión y blanqueo de dinero (TPPU) contra la doctora de belleza, Reza Gladys.

Sin embargo, en lugar de mostrar una expresión tensa, Nikita parecía tranquila y relajada en la sala del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025. Con una gran sonrisa, saludó a su familia, amigos y simpatizantes que estaban presentes para brindarle apoyo. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Para Nikita, las serias demandas del fiscal no son el final de su lucha. Destacó que todavía tiene margen para defenderse en la siguiente etapa.

«El proceso dura 11 años, no hay problema. Es un proceso, cierto, el fiscal tiene derecho a demandar, lo que quiera, lo importante es que el fiscal haya terminado, el fiscal ya no tiene que presentar cargos», dijo Nikita Mirzani después del juicio.

La estrella de cine Grandma Gayung dijo que actualmente su equipo legal está preparando una nota de defensa o declaración de culpabilidad que será presentada en el juicio la próxima semana.

«Más tarde será mi turno. Pledoi la próxima semana, aceptaré pequeñas cuotas, te daré tiempo la próxima semana, luego iré a casa y haré otro alegato», explicó.

La actitud tranquila de Nikita en la sala del tribunal no carece de razón. Admitió que respondió a las exigencias del fiscal con risas porque, según él, había muchas cosas que no tenían sentido en la acusación que se leyó.

«Ríe porque inventé tanto, eso es preguntar sobre los bienes. El fiscal también debe hacer que se revisen sus bienes, porque hay varios fiscales en mi caso que no registraron sus bienes en la LHKPN, por favor investiguen sus bienes», explicó.

Aunque se enfrenta a la amenaza de un castigo severo, Nikita Mirzani sigue siendo optimista en cuanto a que será libre. Destacó que no se siente culpable y tiene confianza en el proceso legal en curso.

«(Optimista) Hay que ser (libre) porque no se puede», subrayó.