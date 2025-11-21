Exhibiendo genitales a mujeres que hacían ejercicio, la policía arrestó a un mototaxi en Benhil

Jacarta – Un hombre de iniciales B, sospechoso de ser el conductor. taxibike base, asegurada por agentes de la Policía Metropolitana Tierra Hermanodespués de, según informes, cometer un acto indecente contra una mujer en la zona de Bendungan Hilir (Benhil), en el centro de Yakarta.

Lea también: ¡Hay una mujer que se escapa en una minivan, yendo más rápido que la policía!



El incidente ocurrió el jueves 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 05.30 WIB en Jalan Administrativo II, precisamente cuando la víctima hacía ejercicio por la mañana en los alrededores del Campus LAN. El perpetrador lo demostró. herramienta el sexo de la víctima.

Esta acción exhibicionista luego fue denunciada y se volvió viral a través de la cuenta de Instagram @lasagna111, lo que provocó una rápida respuesta de la policía. El jefe de policía del metro de Tanah Abang, el comisionado de policía, Haris Akhmad Basuki, explicó que su partido actuó inmediatamente tan pronto como llegó el informe y se recibió el contenido viral.

Lea también: El autor del tiroteo contra un abogado en Tanah Abang recibe un arma de un ciudadano de Timor Leste



«Tan pronto como llegó el informe y recibimos contenido viral, el personal fue inmediatamente al lugar para garantizar la exactitud de la información», dijo Haris el viernes 21 de noviembre de 2025.

Tras comprobar el lugar y confirmar la cronología del incidente, los agentes llevaron a cabo una búsqueda en los alrededores. El equipo no tardó mucho en encontrar al presunto autor en una base de mototaxis no muy lejos del lugar.

Lea también: El 80 por ciento del cáncer de mama en Indonesia solo se descubre en una etapa avanzada, los médicos explican la causa



Luego, B fue llevado a la policía metropolitana de Tanah Abang para un examen más detenido. Según Haris, la serie de medidas policiales incluyó comprobar la escena del crimen, rastrear al perpetrador, interrogar a los testigos y recopilar información adicional para garantizar que el proceso legal se desarrollara según los procedimientos.

Todos los avances en la tramitación de casos se transmiten a la dirección por etapas. «Somos firmes en tomar medidas contra todo acto inmoral que perturbe al público. Instamos a los residentes a informar de inmediato si encuentran incidentes similares. Siempre responderemos rápidamente para mantener la seguridad y el confort del medio ambiente», reiteró.