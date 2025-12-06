





El ex funcionario del Pentágono Michael Rubin dijo que el presidente ruso Vladímir Putin`La visita de Trump a la India es vista como una «gran incompetencia» del presidente estadounidense Trump por la mayoría del pueblo estadounidense, a quien no le agrada Trump, cifra que, según él, es de alrededor del 65 por ciento según encuestas recientes.

«Se está percibiendo de dos maneras diferentes. Si eres Donald Trump, se percibe a través de la lente del ‘te lo dije’, que este abrazo de India hacia Rusia está afirmando lo que Donald Trump quiere que sea su giro. Porque Donald Trump no va a admitir que él es el culpable. Si eres el 65% de los estadounidenses a quienes no les gusta Donald Trump, según las encuestas recientes, entonces lo que estamos viendo ahora es el resultado de la enorme incompetencia de Donald Trump», dijo.

Michael Rubin dijo además que Estados Unidos está siendo «hipócrita» al «sermonear» a India sobre su compra de petróleo con descuento a Rusia, ya que el propio Washington está involucrado en el comercio con Moscú, y justificó la posición de Nueva Delhi de priorizar sus necesidades.

Las duras críticas de Michael Rubin a Estados Unidos se produjeron cuando se le preguntó sobre el comentario del presidente ruso Vladimir Putin durante su visita a Nueva Delhi de que Moscú está «dispuesto a continuar con los envíos ininterrumpidos de combustible para la creciente economía india».

El ex funcionario del Pentágono señaló que India pronto se convertirá en la tercera economía más grande del mundo y tiene sus propias necesidades energéticas, criticando la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel adicional del 50 por ciento a las importaciones indias en agosto debido a su compra de petróleo ruso, que según Washington alimenta los esfuerzos bélicos de Moscú en Ucrania.

Hablando con ANI, Michael Rubin dijo: «Lo que los estadounidenses no entienden es que los indios eligieron Primer Ministro Modi para representar los intereses indios. India es el país más poblado. Pronto se convertirá en la tercera economía más grande del mundo y, para ello, necesita energía. Estados Unidos está siendo hipócrita porque compramos a Rusia. Compramos bienes y materiales para los cuales no tenemos mercados alternativos. Estamos siendo hipócritas cuando sermoneamos a la India»,

«Al mismo tiempo, si no queremos que India compre combustible ruso, ¿qué vamos a hacer para proporcionarle combustible a un precio más barato y en las cantidades que necesita? Si no tenemos una respuesta para eso, nuestro mejor enfoque es simplemente callarnos porque India necesita ocuparse primero de la seguridad india», añadió.

El Presidente ruso, durante su visita de dos días, declaró que Moscú seguirá siendo un proveedor constante e ininterrumpido de la economía de rápido crecimiento del país.

«Rusia es un suministro confiable de petróleo, gas, carbón y todo lo que se requiere para el desarrollo de la energía de la India. Estamos listos para continuar con los envíos ininterrumpidos de combustible para la economía india en rápido crecimiento», dijo Putin, durante su discurso de prensa conjunto con el primer ministro Narendra Modi.

Afirmó además que los ciudadanos estadounidenses están «asombrados» por las acciones de Trump que han revertido los lazos entre Estados Unidos e India, y se preguntó si fue «adulación o soborno de Pakistán».

«Muchos de nosotros todavía estamos estupefactos por cómo Donald Trump ha revertido los lazos entre Estados Unidos e India. Mucha gente se pregunta qué motiva a Donald Trump. Quizás fue la adulación de los paquistaníes. Lo más probable es que haya sido un soborno por parte de los paquistaníes o de sus partidarios en Turquía y Qatar hacia Donald Trump… Este es un soborno desastroso que cargará a Estados Unidos con un déficit estratégico en las próximas décadas», dijo.

El presidente Putin concluyó su visita a Delhi el viernes por la noche. Ministro de Asuntos Exteriores Dr. S Jaishankar Lo acompañó al aeropuerto para despedirlo.

Durante su visita de dos días, Putin fue coanfitrión de la Cumbre Anual India-Rusia con el Primer Ministro Modi. Ambos líderes acordaron profundizar la cooperación en la construcción de corredores de transporte estables y eficientes. También acordaron llevar la asociación económica entre India y Rusia a «nuevas alturas» para 2030.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente