Exdirector de Danareksa asesinado por la caída de un árbol, la familia decide no realizar la autopsia al cuerpo porque…

Jacarta – La policía dijo que la fiesta. familia de un ex director o director general de PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo, ha aceptado su salida víctima.

La familia de la víctima, dijo, no quería que se hiciera una autopsia al cuerpo de Harry. Así lo reveló el jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito.

«(El caso) no se prorrogará. La familia no quiere prorrogarlo», dijo el lunes 27 de octubre de 2025.

Harnas dijo, accidente automovilístico lexus La víctima se encuentra ahora junto al puesto de policía de Pondok Indah. La familia acepta que lo que vivió la víctima fue un desastre natural. Por eso no quieren que el caso continúe.

«La familia de la víctima ha venido, lo han aceptado», afirmó.

Anteriormente reportado, una persona morir trágicamente después de que el auto que conducía fuera atropellado árbol Se derrumbó en el área de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde.

El incidente ocurrió alrededor de las 13.59 WIB, en Jalan Metro Pondok Indah Raya, cuando fuertes lluvias cayeron sobre esta zona de élite. De repente soplaron fuertes vientos que provocaron la caída de una palmera de 15 metros de altura y golpearon el coche Lexus de la víctima.

«Las lluvias de alta intensidad y los fuertes vientos provocaron que una palmera con un diámetro de alrededor de 60 centímetros y una altura de 15 metros cayera y golpeara un automóvil Lexus», dijo el jefe del BPBD (Centro de Información y Datos de Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres) de DKI Yakarta, Muhammad Yohan, citado el lunes 27 de octubre de 2025.

Oficiales conjuntos de BPBD, Servicio Gulkarmat (Manejo de Incendios y Rescate), Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad, PPSU (Manejo de Infraestructura e Instalaciones Públicas), Satpol PP (Policía del Segundo Servicio Civil) y la policía fueron enviados inmediatamente al lugar.

«Una víctima murió. Un hombre de aproximadamente 50 años», dijo.

La evacuación se produjo de forma dramática en medio de una lluvia que no había cesado. Después de dos horas, el cuerpo de la víctima fue evacuado con éxito y trasladado al Hospital Pondok Indah. Como resultado de este incidente, el tráfico en la zona de Pondok Indah quedó paralizado.

Las palmeras caídas bloquearon casi toda la carretera antes de que finalmente fueran retiradas con maquinaria pesada. Según la información recopilada, la víctima que murió fue Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.