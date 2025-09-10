Excusion Ryder Cup Collection en Dick’s Sporting Goods

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Con la Copa Ryder 2025 preparada para Bethpage Black a finales de este mes, la anticipación está llegando a pleno apogeo. La lista de Estados Unidos está cerrada, Europa está lista para traer la pelea y los fanáticos ya están zumbando sobre uno de golfLa mayoría de las etapas eléctricas. Ya sea que esté haciendo el viaje a Long Island o apoyando desde su sala de estar, Dick’s Sporting Goods ha lanzado un Colección exclusiva de 2025 Ryder Cup – equipo diseñado para celebrar el regreso del torneo al suelo estadounidense.

La nueva colección incluye polos, ropa exterior, sombreros y accesorios. Pero el destacado es el bolsa oficial de la Copa RyderEl mismo equipo de USA llevará en Bethpage Black, diseñado con aportes del Capitán Keegan Bradley y el PGA de América.

Katie Ann Lehman Swag Oficial de la Bolsa de Personal del Equipo de la Copa Ryder de la US Ryder 2025

La Ryder Cup comienza el 26 de septiembre y se extiende durante el 28, prometiendo tres días de juego de alto riesgo. El equipo estadounidense buscará defender el suelo natal frente a una de las bases de fanáticos más apasionadas del golf, mientras que Europa llega ansiosa por estropear la fiesta. Bethpage Black ofrece la etapa perfecta, con una historia de organización de campeonatos importantes, incluido el US Open en 2002 y 2009 y el Campeonato PGA en 2019. Los jugadores estrella están en forma máxima, los novatos están listos para demostrar su valía, y el peso del orgullo nacional está en la línea: la Copa Ryder 2025 se está configurando para ser una gran cantidad de presentaciones.

Para los fanáticos listos para representar al Equipo de EE. UU., Ahora es el momento de prepararse. La colección 2025 Ryder Cup ya está disponible en línea en Dick’s Sporting Goods.

Mejores looks de la colección 2025 Ryder Cup

La Copa Ryder de la Copa Menora para todo el trimestre de la temporada

Katie Ann Lehman

Femenina Ryder Cup Quarter Zip

Vestenco para hombres Ryder Cup para toda la temporada 1/4

Capucha para hombres de la Copa Ryder para hombres

Polo sin mangas Ryder Cup

Katie Ann Lehman

Toalla de Ryder Cup $ 24.99

Ryder Cup Driver de cuero

Katie Ann Lehman