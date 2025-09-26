Exclusivo: Bas Rutten reflexiona sobre el papel en ‘The Smashing Machine’

Bas rutten recientemente se abrió sobre jugar a sí mismo en La máquina de aplastamiento. Para muchos, puede parecer una experiencia surrealista. Sin embargo, Rutten dijo que entrar en el papel no era demasiado difícil.

Las estrellas del cine Dwayne Johnson Como leyenda de UFC Mark Kerr. Se centra en su vida entre 1997 y 2000, que fue un momento crucial en su carrera. Rutten, ahora de 60 años, se jugó cuando apareció a mediados de los 30.

‘El Guapo’ ayudó a entrenar a Kerr durante esa época y fue testigo de sus altibajos de primera mano. La película se basa en el documental de HBO 2002 del mismo nombre, que también presentaba a Rutten.

En una entrevista reciente con Deportes pesadosRutten explicó cómo aprendió por primera vez sobre la película.

«Escuché [about the film] Hace mucho tiempo de [Kerr] de hecho. Él dijo: ‘Oye, podrían hacer una película sobre [me]’, entonces escuché [Johnson] Anunciándolo en el UFC «, dijo Rutten.» Estuvo en silencio por un tiempo y pensé que tal vez no va a suceder. Y luego, de repente Mark me llamó «.

Rutten reveló que el director, Benny Safdie, lo contactó, pidiendo interpretar a su yo más joven en la película. Inmediatamente entendió la dificultad de lanzar a alguien más en el papel.

«Sabía exactamente quién [Safdie] fue y eso fue todo. Me llamó y tuvimos una gran conversación «, dijo Rutten.» Todos mis amigos también dijeron: ‘¿Quién te va a jugar?’ Va a ser difícil encontrar un tipo que sea tan extraño. Pero, entonces fui yo. 25 años después de que ocurrieron los eventos «.

Alabanza de Bas Rutten La máquina de aplastamiento Director Benny Safdie

Bas Rutten también elogió La máquina de aplastamiento director Benny Safdie por su proceso creativo. Describió la experiencia en el set como suave y muy positiva.

En declaraciones a los deportes pesados, Rutten enfatizó la importancia de que Safdie fuera auténtico y que era una prioridad. Según el UFC Salón de la Fama, las escenas se sintieron genuinas y le permitieron actuar como él mismo.

«No fue difícil [to reenact past events]Pero fue por [Safdie]. Es un tipo que pone a todos tan relajados en el set «, dijo Rutten.» Conmigo, fue como, ‘está bien, lee el guión pero haces lo que quieras hacer porque eres tú. No te voy a decir qué decir y qué hacer. Solo sé tú ‘.

Rutten acredita los cambios en el estilo de vida por poder jugar a sí mismo

Rutten retirado de la lucha En 2006. Desde entonces, ha realizado varios cambios importantes en el estilo de vida.

Él acredita esos cambios por ayudarlo a jugar tantos años después. Hablando con deportes pesados, Rutten explicó los cambios nutricionales que realizó y cómo mejoró su calidad de vida.

«Desde mi última pelea en 2006, miré tener un nutricionista por primera vez, y fue entonces cuando me di cuenta de lo que la comida hace por ti», dijo Rutten. «Me dolía mucho, pero me siento mentalmente y por el resto físicamente, sin las heridas, me siento genial. Entonces, eso es lo que comencé a vivir sano y afortunadamente no envejecí tan mal, así que pude jugar yo mismo».

Rutten permanece activo en las redes sociales. A menudo publica contenido relacionado con la salud y la aptitud física en su Instagram, incluido su producto de entrenamiento, el Contratiempo. Mantenerse informado y disciplinado lo ha ayudado a mantener su salud y apariencia.