Exceso de velocidad conformado por presión social, diseño de carretera deficiente: investigación







El exceso de velocidad no se trata solo de ignorar las reglas, sino que también está formado por la presión social, el mal diseño de la carretera y los sistemas de aplicación débiles, un estudio de investigación basado en la evidencia de nueve países del Instituto George de Salud Global, Nueva Delhiha encontrado. La evidencia global muestra que cada reducción de 10 km/h en la velocidad promedio del vehículo reduce el riesgo de un accidente fatal hasta en un 40 por ciento, lo que hace que la gestión de la velocidad sea una de las herramientas más poderosas para salvar vidas.

La investigación, publicada en la Prevención de Lesiones de British Medical Journal (BMJ), es la primera síntesis de evidencia cualitativa global sobre por qué la velocidad de la gente. Con un rápido crecimiento en la propiedad de automóviles y motocicletas, combinado con transporte público limitado, exceso de velocidad y sus consecuencias mortales están empeorando.

Estas ideas son muy relevantes para India, que continúa registrando el mayor número de muertes por choques de carreteras en todo el mundo. Solo en 2023, hubo más de 4,80,000 accidentes y 1,72,000 muertes, aproximadamente 55 accidentes y 20 muertes cada hora. Alineando con la segunda década de acción de la ONU para la seguridad vial (2021-2030), el estudio señala la necesidad urgente de estrategias de gestión de velocidad más inteligentes y más fuertes para mantener la mitad de las muertes y lesiones para 2030. El estudio también señaló que estos hallazgos reflejan las percepciones de los diversos contextos globales y pueden no aplicarse igualmente en todas partes.

Dirigirse a los conductores indios, Jagnor Jagnor, codirector de la Centro de colaboración de lesiones de la OMSdijo: «El exceso de velocidad no es un marcador del desarrollo de una nación, la verdadera medida es cuánto valoramos la vida humana. Mantenerse dentro de los límites no se trata de ser lento; se trata de asegurarse de que todos lleguen a casa de manera segura». Los investigadores han recomendado una aplicación más fuerte, incluidos sistemas automatizados como cámaras y radares de velocidad; Diseño de carreteras que naturalmente ralentiza el tráfico, incluidos carriles más estrechos, baches de velocidad y rotondas.

