Examine completamente el automóvil eléctrico Aletra L8 EV, desde las características hasta el rendimiento.

Magelang, VIVA – El mercado de vehículos eléctricos (EV) en Indonesia es cada vez más competitivo con la presencia de nuevas marcas que intentan cubrir la brecha en el segmento de automóviles familiares ecológicos.

Uno de ellos es PT. Altar Mobil Nusantara como único agente titular de la marca Aletra (ATPM) la lanzó coche electrico hecho en Indonesia con modelos Altrate L8 EV.

VIVA Otomotif tuvo hoy, viernes 11 de octubre de 2025, la oportunidad de conducir el Aletra L8 EV que se lanzó en la Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 y luego comenzó a ensamblarse localmente.

En apariencia, el Aletra L8 EV tiene un diseño futurista con líneas de carrocería suaves y aerodinámicas. Los faros utilizan tecnología LED con luz de circulación diurna (DRL), mientras que la parte trasera luce elegante con un diseño de luces horizontales que se funde a lo largo de la puerta del maletero.

Al entrar en la cabina, inmediatamente se siente la impresión de lujo. El interior es espacioso con una configuración de 7 asientos, utilizando un patrón 2+2+3 donde la segunda fila está equipada con asientos tipo capitán para máxima comodidad. El material de los asientos está envuelto en cuero sintético de calidad, mientras que el techo corredizo panorámico brinda una sensación de amplitud y lujo a la cabina.

En el tablero, el Aletra L8 EV está equipado con una pantalla táctil de 12,4 pulgadas que está integrada con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Característica El entretenimiento también está equipado con un sistema de audio premium y hay carga inalámbrica de 50 W para una carga rápida de teléfonos inteligentes.

Otras características de comodidad que son bastante destacadas son el aire acondicionado de doble ventilador, la luz ambiental con 72 opciones de color y la ventilación de aire en los asientos de la fila central. Todo esto confirma que el Aletra L8 EV está diseñado para viajar cómodamente en familia.

actuar y duración de la batería

Aunque es un tipo monovolumen, no se pueden subestimar las prestaciones de este coche eléctrico. El Aletra L8 EV está equipado con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (PMSM) que es capaz de producir hasta 161 caballos de fuerza con un par máximo de 240 Nm.

La aceleración es bastante sensible, capaz de alcanzar velocidades de 0 a 100 km/h en unos 10 segundos, con una velocidad máxima de hasta 160 km/h. Para la fuente de energía, hay dos opciones de batería disponibles: la variante de corto alcance con una capacidad de alrededor de 50,4 kWh y la variante de largo alcance con una capacidad de 64,74 kWh.