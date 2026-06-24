Examine a fondo las oportunidades laborales más seguras en medio de la guerra de la IA

Jacarta – El desarrollo cada vez más rápido de la inteligencia artificial (IA) está alimentando la preocupación mundial sobre el futuro del mundo del trabajo. Muchos informes indican que algunos trabajos se verán afectados por la automatización, especialmente aquellos que son rutinarios y se basan en datos.

Un vistazo al rostro de la industria digital en la era de la inteligencia artificial

Sin embargo, por otro lado, varios estudios internacionales también destacan que no todas las profesiones están amenazadas, incluso hay trabajos que son relativamente «más seguros» en la era de la IA.

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El futuro de esta profesión está al límite

Un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), citado por VIVA el jueves 25 de junio de 2026, afirma que el impacto de la IA en el trabajo realmente depende del tipo de tarea, no solo de la profesión. Los empleos que combinan habilidades complejas, toma de decisiones e interacción humana tienden a ser más difíciles de reemplazar con tecnología.

Mientras tanto, el Foro Económico Mundial (WEF) en su Informe sobre el futuro del empleo 2025 enfatizó que si bien millones de empleos cambiarán como resultado de la IA, esta tecnología también creará nuevas profesiones y fortalecerá empleos que requieren habilidades humanas como el análisis, la creatividad y el liderazgo.

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1. Sector Salud: El toque humano es irremplazable

El sector de la salud es uno de los sectores más seguros frente a la disrupción de la IA. Profesiones como médicos, enfermeras, psicólogos y personal médico todavía requieren interacción humana directa.

La IA ayuda en el diagnóstico y análisis de datos médicos, pero la decisión final y la empatía hacia los pacientes aún requieren humanos. La OCDE también enfatiza que es difícil que las máquinas reemplacen completamente el trabajo que implica «juicio humano» y responsabilidad ética.

2. Empleos basados ​​en habilidades físicas (oficios calificados)

Profesiones como electricistas, constructores, mecánicos y trabajadores del campo se encuentran entre las más resistentes a la automatización.

La razón es simple: este trabajo requiere destreza física, adaptación en entornos reales y resolución directa de problemas en el campo, algo que todavía es difícil para los robots hacer de manera flexible en diversas condiciones del mundo real.

Algunos análisis también muestran que los trabajos con interacciones físicas complejas son categorías con bajo riesgo de automatización.

3. Educación y profesión docente

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Los profesores, conferenciantes y formadores profesionales todavía desempeñan un papel importante en el desarrollo de la IA.

Aunque la IA puede ayudar a proporcionar materiales de aprendizaje, el proceso de educar a los seres humanos todavía requiere un enfoque emocional, motivación y comprensión del carácter de los estudiantes. El Foro Económico Mundial destaca que los empleos basados ​​en la interacción social y el desarrollo humano seguirán teniendo demanda incluso en tiempos de alta automatización.