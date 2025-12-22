Examinando las condiciones de salud y nutrición de los residentes afectados por las inundaciones en Aceh

AcehVIVA – Las grandes inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a Aceh Tamiang, Langsa y Langkat desde finales de noviembre hasta diciembre de 2025 tuvieron graves repercusiones en la salud pública.

Miles de residentes se vieron obligados a huir debido a que las casas quedaron sumergidas y se cortó el acceso a las carreteras. En medio de estas condiciones, los problemas de salud y las necesidades nutricionales son los principales desafíos que enfrentan los residentes afectados, especialmente los grupos vulnerables. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Los entornos hacinados para los refugiados, la escasez de agua potable y un saneamiento deficiente aumentan el riesgo de propagación de enfermedades después de un desastre. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las madres lactantes se encuentran en la posición más vulnerable porque sus necesidades nutricionales y servicios de salud no siempre pueden satisfacerse de manera óptima. El cansancio físico y el estrés psicológico también contribuyen al deterioro del sistema inmunológico de las personas.

En situaciones de emergencia como ésta, la ingesta nutricional es un factor importante para mantener la inmunidad. Los niños necesitan una nutrición equilibrada para que su estado nutricional no disminuya, mientras que los ancianos corren el riesgo de sufrir problemas de salud como dolores articulares, fatiga y disminución de la fuerza corporal. La disponibilidad de alimentos, suplementos y medicamentos nutritivos es una necesidad urgente para prevenir nuevos problemas de salud.

Aparte de eso, los patrones alimentarios de los residentes en los campos de refugiados cambian a menudo. La escasez de alimentos frescos hace que los residentes dependan de alimentos listos para comer que no necesariamente satisfacen sus necesidades nutricionales diarias. Si se prolonga durante mucho tiempo, esta condición puede tener un impacto en la salud a mediano plazo, especialmente en los niños que aún están en crecimiento.

Varias partes creen que la gestión posterior a un desastre debe incluir la salud y la nutrición como parte del proceso de recuperación, no sólo como complemento de la asistencia de emergencia. El apoyo en forma de alimentos nutritivos, productos sanitarios y educación sencilla sobre estilos de vida limpios y saludables son pasos importantes para reducir el riesgo de enfermedades en los campos de refugiados.

En este contexto, PT Etos Creative Indonesia, junto con la Bunda Charity Foundation, también distribuye asistencia sanitaria y nutricional a través del programa Ethos Solidarity Movement. Esta asistencia se centra en satisfacer las necesidades básicas, como alimentos nutritivos, productos sanitarios y medicamentos, de los residentes afectados, especialmente los grupos vulnerables.