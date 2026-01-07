Examinado como sospechoso, Richard Lee obtiene privilegios de la policía. Esta es la prueba

Jacarta – Doctor Richard Lee cumplir con la citación del investigador para el examen Policía Metro Jayacomo sospechar presuntas violaciones a la protección del consumidor.

Lea también: La policía dice que Richard Lee dijo que hoy respondería a la citación como sospechoso.



Lo que lo sorprendió fue que el vehículo en el que viajaba logró llevarlo hasta la zona del Edificio de la Dirección Especial de Investigación Criminal. Parecía haber recibido privilegios de la policía, aunque era sospechoso.

Normalmente, los sospechosos citados por Ditreskrimsus tienen que caminar porque sus coches no pueden entrar en la zona del edificio de Ditreskrimsus considerando que sólo móvil Los miembros de Ditreskrimsus pueden ingresar porque utilizan un acceso especial.

Lea también: Llamado reticente a anunciar al sospechoso de corrupción en la cuota de Hajj, el presidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción dice esto



Por ejemplo, el celebridad Siskaeee, cuando Ditreskrimsus lo llamó sospechoso, tuvo que caminar desde afuera porque a su automóvil no se le permitió ingresar al área de estacionamiento del edificio Ditreskrimsus.

Lea también: ¡En armas! Coche a la deriva en Jalan Raya Pondok Indah, conductor buscado por la policía



Richard Lee llegó allí alrededor de las 13.00 horas. Lo acompañaron cuando llegó al edificio Ditreskrimsus. Se ve a Richard Lee vistiendo una camisa blanca y jeans.

Tras bajarse del vehículo Toyota Alphard negro con matrícula B 707 PHS que le acompañaba, entró inmediatamente en el edificio de Ditreskrimsus sin decir una palabra a los medios de comunicación.

Anteriormente se informó que el médico Richard Lee tenía previsto cumplir con una citación de investigación de los investigadores de la policía de Metro Jaya, el miércoles 7 de enero de 2026 por la tarde. Este examen es el primer paso para los investigadores en el manejo del caso de presuntas violaciones de la protección del consumidor que atrapó al doctor de belleza.

La policía ha confirmado la presencia de Richard Lee. Se dice que su equipo legal comunicó a los investigadores que su cliente aparecería según lo previsto.

«(Richard Lee) vino por la tarde. Su abogado ya lo ha confirmado a los investigadores», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak.

Para su información, el drama legal entre la doctora detective (Doktif) Dra. Samira Farahnaz y el doctor Richard Lee se está calentando. No sólo se reportan mutuamente, sino que el largo conflicto entre los dos ahora ha arrastrado a Richard Lee a un estatus sospechoso.

La policía de Metro Jaya nombró al médico Richard Lee como sospechoso el 15 de diciembre de 2025. Esta determinación estaba relacionada con informes de presuntas violaciones de la protección al consumidor de productos y tratamientos de belleza informados por Doktif. El informe está registrado con el número LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya de fecha 2 de diciembre de 2024.