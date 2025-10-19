Examinada por primera vez como sospechosa, ¿Lisa Mariana será detenida inmediatamente?

Yakarta, VIVA – La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional examinó hoy al celebridad, mariana lisa como sospechar en el caso de presunta difamación contra el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil.

Jefe de Subdirección I Dirección de Delitos Cibernéticos Bareskrim PolriEl comisario de policía Rizki Agung Prakoso, afirmó inspección contra Lisa está programado para alrededor de las 11:00 WIB.

«LM fue citado como sospechoso», dijo, citado el lunes 20 de octubre de 2024.

El ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil

Aún no se sabe si Lisa se presentará a su examen legal como sospechosa o no. Aún no es seguro si la policía retener Lisa será examinada más tarde.

La musulmana Jaya Butarbutar, como abogada de RK, también respondió cuando se le preguntó si habían instado a los investigadores a detener a Lisa o no. Sin embargo, en lugar de presionar, dijo que la detención quedó enteramente en manos de los investigadores.

«La detención es un derecho subjetivo del investigador», reiteró.

Anteriormente se informó que Bareskrim Polri nombró oficialmente a Lisa Mariana como sospechosa en el supuesto caso de difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK). El estatus de sospechoso se determinó después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de exámenes a Lisa.

El jefe de la Subdirección I de la Dirección de Delitos Cibernéticos, Bareskrim Polri, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, dijo que su partido había enviado una citación para el examen de Lisa como sospechosa para el lunes 20 de octubre de 2025.

«Mañana LM será citado como sospechoso», dijo Rizki a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe está registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.