Ex Wamendes Polisikan Roy Suryo CS a la Policía del Metro, esta es la razón

Yakarta, Viva -Sear su nombre es muy femenino, ex viceministro de aldeas, desarrollo de regiones y transmigración desfavorecidas (PDTT) Paiman Raharjo Finalmente coloca los caballos.

Informó a expertos en telemática Roy Suryo junto con varios colegas para Polda Metro Jaya Con respecto a la acusación que se hace llamar un diploma del presidente Joko Widodo (Jokowi).

El informe se registró oficialmente con el número LP/B/4815/VII/2025/Spkt/Polda Metro Jaya con fecha del 12 de julio de 2025. Además de Roy Suryo, el otro informado fue Rismon Sianipar, Bambang Suryadi Bitor e Hermanto.

«Sí, hice un informe criminal (a Roy Suryo CS)», dijo Paiman, jueves 14 de agosto de 2025.



Paiman Raharjo fue designado como Viceministro de Village PDTT

En su informe, Paiman informó que las partes reportadas con los artículos 310, 311 y 315 del Código Penal sobre la calumnia y la difamación. Llamó a la acusación de diplomas falsos como una calumnia atroz que dañó su reputación y dignidad.

«Reportamos la demanda penal a la Policía Metropolitana de Yakarta con el cargo de la difusión de noticias falsas, calumnias/expresiones de odio y difamación», dijo.

Para tener en cuenta, el ex Ministro de Jóvenes y Deportes Roy Suryo y varias otras figuras fueron acusados de ex viceministro de aldeas, desarrollo de regiones y transmigración desfavorecidas (PDTT), Paiman Raharjo, al Tribunal del Distrito Central de Yakarta (PN).

La demanda se relacionó con la supuesta calumnia del diploma falso del presidente Joko Widodo (Jokowi), que se consideró como una forma de actuar contra la ley (PMH). Refiriéndose a los datos del Sistema de información de búsqueda de casos de Yakarta PN (SIPP), la demanda se registró desde el martes 15 de julio de 2025 con el número de caso 456/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

Pero hasta ahora, el petito o el contenido de las demandas no se han incluido en la página oficial de SIPP. «Petitum no se puede mostrar», escribió el sistema de información del caso, citado el miércoles 23 de julio de 2025.

No solo Roy Suryo, había otros seis nombres que también fueron demandados. Son Eggi Sudjana, Tifauzua Tyassuma, Kurnia Tri Royani, Rismon Hasiholan Sianipar, Bambang Suryadi Bitor y Hermanto.