Ex-Vikings QB Kirk Cousins ​​recibe un mensaje brutal de Halcons

Anterior Vikingos de Minnesota jugador de ataque Cosins de Kirk está en el limbo con el Atlanta Falconsquien lo bancó la temporada pasada para Michael Penix Jr. y están avanzando con el mariscal de campo más joven.

La semana pasada, Cousins ​​vio el campo por primera vez desde diciembre de 2024. Penix luchó en una eventual derrota por 30-0 ante el Panteras de Carolina. Completó 18 de 36 intentos de pase de 172 yardas y lanzó dos intercepciones, lo que llevó a los primos jugando limpiando en el último cuarto.

Penix ha jugado un papel de gerente de juego en Atlanta a principios de la temporada, pero no ha ido bien.

Durante tres semanas, ha promediado 201 pases de 201, pero lanzó solo un touchdown. Ha completado solo el 58.6% de sus pases (clasificación 29 entre 31 mariscales de campo elegibles) y tiene el Cuarta calificación del pasador más bajo (71.3) Entre todos los mariscales de campo titulares.

Enfrentando un inicio de 1-2 de la temporada después de la derrota ante Carolina el domingo, se le preguntó al entrenador en jefe Raheem Morris sobre la situación de mariscal de campo de los Falcons y el potencial para que Cousins ​​se haga cargo.

Su respuesta fue un recordatorio brutal y una verificación de la realidad para los primos.

«Kirk perdió su trabajo el año pasado», Morris dijo el miércoles 24 de septiembre, según Mark Raimondi de ESPN. «Ni siquiera estamos cerca de eso con Mike. Tenía un mal juego».

El comentario de Morris se produce en la cola de un «no» enfático en dar a los primos la oportunidad de competir durante su conferencia de prensa posterior al juego el domingo.

¿Cómo se hacen los Falcons con Kirk Cousins? Solo escuche cómo enfáticamente Raheem Morris dice que no cuando se le pregunte si Kirk Cousins ​​tendrá la oportunidad de competir por el trabajo inicial de QB esta semana. pic.twitter.com/q9yttifknw -Dan Why-Ger (@ReallyDanweiner) 21 de septiembre de 2025

Kirk Cousins ​​dejados colgando de Halcons en medio de rumores comerciales de la NFL

En el segundo año de su contrato de cuatro años y $ 180 millones, Cousins ​​tiene un golpe de límite de $ 27.5 millones esta temporada, un límite razonable para asumir un posible pretendiente comercial.

Aparentemente había algunos equipos que podrían beneficiarse de un intercambio para los primos que ingresaron a la Semana 3. San Francisco 49ers perdido Brock Purdy a una lesión del dedo del pie. El Bengals de Cincinnati estará sin Joe Burrow a largo plazo. Los vikingos incluso se convirtieron en un tema de charla comercial con JJ McCarthy Fuera con una lesión en el tobillo.

Sin embargo, según Ian Rapoport de NFL Network, ningún equipo se había comunicado con los Falcons a partir de la semana pasada.

«Entiendo que los Falcons, de hecho, cambiarían a Kirk Cousins, pero van a pedir mucho a cambio. Van a pedirle a alguien que coma un salario y una elección premium». Rapoport dijo.

El dilema con Cousins ​​es la situación de mariscal de campo de Atlanta es tan precaria como cualquiera en la NFL. El costo de adquirir es excelente para cualquier equipo que esté lo suficientemente desesperado como para hacer un cambio de mitad de temporada en el quarterback, y Atlanta es consciente de lo que están perdiendo al separarse de él debido a «el increíble valor que Cousins ​​tiene como mariscal de campo de respaldo» si Penix se lesionó, agregó Rapoport.

Los vikingos tenían como objetivo evitar el drama de Falcons QB, informando a Cousins ​​saber de los planes para redactar a JJ McCarthy

Vale la pena decir que el drama de mariscal de campo que se desarrolla en Atlanta es una situación que los vikingos esperaban evitar.

Los vikingos fueron transparente que redactarían a un mariscal de campo En la primera ronda del draft de 2024, cuando Cousins ​​sopesaba si volver a firmar o probar la agencia libre.

Y aunque Minnesota tiene su propia versión del drama del mariscal de campo Brewing con Carson Wentz interviviendo para McCarthy, los Vikings no están tan invertidos en Wentz, quien fue firmado como un respaldo solo semanas antes del comienzo de la temporada.