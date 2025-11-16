Ex-Vikings CB Kris Boyd en estado crítico después del tiroteo: Informe

Anterior Vikingos de Minnesota esquinero y selección de draft Kris Boyd recibió un disparo y permanece en estado crítico luego de un incidente en la ciudad de Nueva York la madrugada del domingo.

Siguen surgiendo detalles sobre la grave situación.

Boyd fue una selección de séptima ronda en el draft de 2019, elegida por los Vikings con la selección general número 217. Pasó las primeras cuatro temporadas de su NFL carrera con los Vikings después de jugar béisbol universitario en Texas.

Disparo del ex CB de los Vikings, Kris Boyd

Boyd, quien dejó a los Vikings como agente libre en 2023, ahora es miembro de la Jets de Nueva York. Está en la reserva de lesionados por una lesión en el hombro. Boyd no estuvo con el equipo en su viaje para enfrentar al Cuervos de Baltimore en la semana 11.

«El cornerback de los New York Jets, Kris Boyd, recibió un disparo y resultó gravemente herido en Midtown la madrugada del domingo y ahora se aferra a la vida en el Hospital Bellevue, dijeron la policía y las fuentes». Joe Marino, Jorge Fitz-Gibbon y Kirsten Fleming del New York Post escribieron el 16 de noviembre. “Boyd recibió un disparo en el abdomen afuera del restaurante Sei Less después de que una disputa se tornó violenta, y los hombres armados dispararon dos tiros, dijeron fuentes policiales a The Post”.

Según el New York Post, la policía dijo que el tiroteo ocurrió “en West 38th Street, cerca de la Séptima Avenida”. Sucedió “poco después de las 2 am” ET.

La policía en el lugar no identificó de inmediato a Boyd como la víctima.

«Las fuentes dijeron que el tirador huyó de la escena en un SUV BMW X8, pero los testigos no cooperaron con la policía», escribieron Fitz-Gibbon, Fleming y Marino. «Boyd perdió y perdió el conocimiento antes de que lo llevaran de urgencia al hospital, donde se encuentra en condición crítica pero estable».

Boyd, de 29 años, ha registrado 105 tacleadas en total, 5 balones sueltos recuperados, 3 pases desviados y 2 balones sueltos forzados durante su carrera.

«Somos conscientes de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios en este momento», dijo un portavoz de los Jets. según Jonathan Jones de CBS Sportsquien informó los comentarios en una publicación en X el 16 de noviembre.

Kris Boyd y el ex HC Mike Zimmer intercambiaron críticas

Boyd apareció en 58 juegos con los Vikings, siendo titular en seis de ellos. Terminó su mandato con 95 tacleadas en total, 4 balones sueltos recuperados, 3 pases desviados y 2 balones sueltos forzados. Su tiempo en Minnesota incluyó fricciones con el ex entrenador en jefe. Mike Zimmer.

Boyd dijo que Zimmer y su personal “caminaban como si sus culos estuvieran apretados” en el “Todo cubierto”Podcast en junio de 2022.

Zimmer respondió.

«¿Kris Boyd? ¿Dice algo sobre mí?» Zimmer le dijo a Mark Craig del Minnesota Star Tribune en una entrevista publicada en agosto de 2024. “Le dije: ‘Amigo, tuviste más penalizaciones en equipos especiales que nadie que yo recuerde’”.

Los fanáticos de Kris Boyd y los Vikings tenían una relación interesante

Boyd, quien también pasó parte de la temporada 2023 con el Cardenales de Arizona y más temporadas con el Tejanos de HoustonTenía una relación polarizada con los fanáticos de los Vikings.

Él los llamó “ingratos” en 2022 por no valorar el inicio 3-1 del equipo.

Los Vikings ganaron 13 juegos esa temporada, la última de Boyd en Minnesota. Sin embargo, tras su salida, Boyd compartió un sentido mensaje de agradecimiento para los fanáticos de los Vikings. Esto fue mientras se preparaba para ingresar a la agencia libre y firmar con Arizona.