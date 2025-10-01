Ex-Texans QB Deshaun Watson recibe grandes noticias después del control de la realidad

El Houston Texans negociado Deshaun Watson hacia Cleveland Browns En 2022, y ha estado tratando de volver a encarrilar su carrera desde entonces. En la última actualización, Watson obtuvo una verificación de la realidad sobre su situación actual.

Todavía es una figura polarizante, Watson tampoco ha jugado hasta el nivel esperado de un tres veces Pro Bowler.

Watson está trabajando para regresar de su última lesión, pero la ex estrella de los Texans puede estar atrapada en neutral.

Ex-Texans QB Deshaun Watson obtiene una actualización crítica

Watson, con quien los tejanos han reemplazado desde entonces CJ Stroudfue parte de una conversación más grande sobre la situación de QB de los Browns en la Semana 5. Scott Petrak de Brownszone.com apareció en 92.3 el fanático el lunes con los sentimientos.

La salud de Watson estaba en el corazón de la falta de fe de Petrak en ver el campo para el Marrones esta temporada. El Marrones también tenía opciones como novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders.

El Browns llamó a Gabriel el titular en la semana 5 después de aliviar Joe Flacco en la semana 4.

Watson todavía está en el Reserve/Físicamente no puede realizar la lista Mientras se recupera de un tendón de Aquiles re-torcido, por lo que nunca fue una opción en esta decisión. Ha publicado videos de entrenamiento, pero aún no ha regresado al trabajo oficial del equipo.

«Hay diferencias entre trabajar solo y trabajar en la casa de campo y correr y lanzar [and saying]»Está bien, comencemos este reloj», dijo Scott Petrak de Brownszone.com en 92.3 el de los fanáticos «Baskin y Phelps«El 29 de septiembre.

«Siempre hemos escuchado octubre y octubre comienza mañana. ¿Es justo a principios de octubre, o es un par de semanas? Supongo que no será esta semana [that] Obtendremos la activación, pero creo que viene. Pero ya veremos. Hay una diferencia, como dije, entre hacer ejercicio por su cuenta y ‘está bien, ¿estoy listo para jugar en un juego de fútbol?’ «

Deshaun Watson podría estar atrapado en el banco de Browns

Watson, de 30 años, ha completado el 61.2% de sus pases para 3,365 yardas, 19 touchdowns y 12 intercepciones durante su Tres temporadas con los Browns. Ha comenzado 19 juegos en ese lapso debido a varias lesiones.

«Creo que todo el tiempo, la organización ha pensado que sería, no sé si [calling it] Un ‘tiro largo’ es demasiado fuerte, pero para que Watson juegue este año. No contaban con él. Todavía no creo que lo estén contando con él. Sé que está presionando muy duro para volver y demostrar que puede jugar. Entonces, diría que probablemente no esta semana, pero no puedo decir eso con seguridad ”, dijo Petrak.

«El asunto del cebo comercial es interesante, … no sé si alguien estaría dispuesto a comerciar por ese contrato. No sé cuál es el Marrones tendría que hacer para hacer a alguien [take it on]. «

Watson está firmado hasta 2026 en un Contrato de cinco años y $ 230 millones.

Tiene un golpe de límite de $ 46 millones la próxima temporada. El Marrones Puede cortarlo el próximo verano, pero incurrirían en un golpe muerto de $ 80 millones sin ningún ahorro. Con un intercambio posterior al 1 de junio en 2026, el Marrones Todavía incurriría en $ 34.7 millones en dinero muerto.

Sin embargo, ahorrarían $ 46 millones.

Deshaun Watson se enfrenta al enigma comercial

Un intercambio esta temporada asumiría más de $ 34 millones en cargos de Cap Cap, mientras que ahorraría poco más de $ 1 millón. Además, La película reciente de Watson No atraerán a los posibles pretendientes a entregar capital de draft y/o jugadores a los Browns para el QB ex-Texans.

«Para que otro equipo quiera cambiar por él, tendría que jugar lo suficientemente muy bien. Luego, el Marrones Tendría que considerar mantenerlo, ¿verdad? Porque ya lo están pagando para el próximo año, y siento que ese barco ha navegado. Y no sé por qué pensaríamos que sería mejor este año después de no haber jugado para siempre, y ser malo durante los últimos juegos que lo vimos jugar «, dijo Petrak.

«Se trata de avanzar, y tienes dos novatos que me gustaría ver en algún momento si esta temporada parece que va a ir. Simplemente no veo una gran ventaja. Siento que la organización quiere pasar Deshaun Watson. Y podrán morder la bala y tomar esa contractual, tomarlo todo en la temporada baja y seguir adelante. Siento que ese ha sido el plan, pero los planes cambian «.

Stefanski estaba disgustado en Deshaun Watson aquí. Los Browns iban a hacerlo en el cuarto y gol, pero en su lugar tomaron el retraso del juego y patearon el gol de campo. Watson simplemente no tiene el mando de la ofensiva en este momento. pic.twitter.com/czt0pjnw6d – Chad Ryan (@chadwikotww) 6 de octubre de 2024

«Si me convences de que si él jugaba, podría cambiarlo, entonces sí, podría ver jugarlo», dijo Petrak. «Déle versus Dillon Gabriel O Shedeur Sanders, preferiría ver a esos tipos «.

El Browns optó por ir con la juventudAl menos mientras la ex estrella de Texans, Watson, rehabilitaciones.