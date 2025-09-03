Ex-Texans QB Deshaun Watson aterriza en el costoso ‘equipo’

El Houston Texans hizo más que reducir sus pérdidas cuando intercambiaron Deshaun Watson hacia Cleveland Browns. También agregaron componentes clave a su lista. Mientras tanto, Watson se encuentra como el QB del «Equipo All-Overpaid» que ingresa a la Semana 1.

Debido principalmente a las lesiones, Watson ha jugado en 19 juegos en tres temporadas con los Browns.

Cleveland firmó a Watson para un Extensión de contrato de cinco años y $ 230 millones Después de adquirirlo en 2022. Es el «mejor ejemplo» en la lista, creado por Brad Gagnon de Bleacher Report.

Watson es el 11º quarterback más alto pagado en la liga en términos de valor total del contrato y 13º en salario anual promedio, por sobre la tapa. Los tejanos una vez parecían destinados a pagar para mantener a Watson, solo por su solicitud comercial de ser solo parte de la historia explicando su salida.

Deshaun Watson llamado ‘Equipo All-Overpaid’ QB

El mandato de los tejanos de Watson terminó sumido en acusaciones de agresión sexual, y su carrera de los Browns no ha podido lanzarse realmente en medio de sus repetidos problemas de lesiones y, cuando ha estado en el campo, ineficacia.

Se está recuperando después de volver a estudiar su Aquiles. Además, Gagnon señala que, incluso si está despejado para regresar esta temporada, Watson no puede ver el campo. Los Browns tienen opciones.

«Su calificación de pasador 80.7 en Cleveland es horrible», Gagnon escribió el 1 de septiembre. «No ha sido un contribuyente significativo desde 2020, sin embargo, está listo para costar a los Browns más de $ 126 millones contra el límite en las próximas dos temporadas. Inevitablemente encontrarán una manera de rejig, pero es terriblemente doloroso independientemente».

Los Browns han reestructurado el contrato de Watson dos veces en los últimos 12 meses, Primero en diciembre de 2024 Y luego de nuevo en Marzo de 2025Con ese movimiento liberando $ 36 millones, pero aún dejando a la ex estrella de los Texans con $ 92 millones que le deben.

El contrato de Watson expira después de la temporada 2026, cuando tendrá un salario base de $ 46 millones y un límite de $ 80.7 millones.

Además, los Browns seguirán pagando a Watson después de eso.

Watson estará en los libros de los Browns durante la temporada 2029, con golpes de capitalización de (en orden), $ 27 millones, $ 18.1 millones y, finalmente, $ 7.98 millones, y su actuación desde su partida subraya cómo los tejanos tomaron la decisión correcta.

Texans elogiados por el comercio de Deshaun Watson

Mike Florio de Pro Football Talk elogió al gerente general de Texans Nick Caserio por obtener el recorrido de capital de capital que hizo en el comercio enviando a Watson a los Browns. El alabanza llegó a raíz del Dallas Cowboys comercio Micah Parsons hacia Packers de Green Bay.

Florio tomó golpes al dueño de los Cowboys Jerry Jones. Jones también es el gerente general del equipo. Ha sido criticado por los medios de comunicación por el regreso que recibió.

Los Cowboys recibieron dos selecciones de draft de primera ronda y tackle defensivo veterano Kenny Clark.

¿Cuántos equipos estaban en juego para Micah Parsons? «Había seis involucrados. Los Cowboys tomaron lo que sentían que era la mejor oferta». – @Albertbreer Sobre cómo surgió el comercio de Micah Parsons. pic.twitter.com/1lafu452oa – Dan Patrick Show (@dpshow) 2 de septiembre de 2025

Florio escribió que Caserio «trabajó magistralmente la situación». Tenía cuatro equipos: los Browns, Atlanta Falcons, Panteras de Carolinay Santos de Nueva Orleans – En una «competencia» para Watson.

«Eso permitió a Caserio nombrar su precio a cada uno de ellos antes de que se les permitiera hablar con Watson». Florio escribió el 1 de septiembre. “Los Cowboys podrían haber hecho lo mismo con el apoyador Micah Parsons. Pero, como a menudo lo hacen, esperaban demasiado para tomar una decisión.

«En general, los Cowboys con demasiada frecuencia parecen carecer de una visión estratégica clara».

Los tejanos salieron de bajo el espectro de los problemas legales de Watson y el engorroso contrato que recibió de los Browns.