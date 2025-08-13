Ex Safety de Eagles Pro Bowl para ganar un gran honor

El Filadelfia Eagles Han tenido bastantes jugadores talentosos que usan su camiseta en la última década más o menos. Después de todo, esa es una gran razón por la que han ganado un par de Super Bowls durante ese tramo. Un jugador que los ayudó a ganar el primero de esos campeonatos fue Seguridad estelar Malcolm Jenkins.

Después de firmar con los Eagles en 2014 en un contrato de tres años y $ 15.5 millones, Jenkins se transformó en uno de los mejores seguridades de la liga. Su logro coronado en Filadelfia vio al equipo lograr una gran molestia sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl Lii, y ahora está listo para obtener un gran honor de su antiguo equipo.

Malcolm Jenkins será incluido en el Salón de la Fama de las Águilas

Jenkins irrumpió en la liga con los New Orleans Saints como la selección general No. 14 en el Draft de la NFL 2009. Mientras los Saints ganaron el Super Bowl ese año, Jenkins luchó en su posición natal de esquinero, lo que llevó a los Saints a moverlo a un lugar seguro la próxima temporada. Eso desbloqueó todo para Jenkins, ya que rápidamente obtuvo un lugar en el segundo equipo All-Pro en 2010.

Durante las próximas tres temporadas, Jenkins no logró alcanzar las alturas que golpeó en su segunda temporada, y Nueva Orleans finalmente le permitió caminar en la agencia libre. Jenkins terminó llevando su juego a otro nivel, ya que ganaría sus tres selecciones de Pro Bowl durante su período de seis años con Filadelfia.

Jenkins regresaría a los Saints durante los últimos dos años de su carrera, pero para entonces, su legado con los Eagles ya estaba en piedra. Ahora, Filadelfia está solidificando aún más la posición de Jenkins en la historia histórica de su franquicia, como está Habiendo ser incluido en el Salón de la Fama del equipo Durante la campaña de 2025.

«El campeón del Super Bowl LII y el tres veces Pro Bowler Malcolm Jenkins también está siendo incluido en el Salón de la Fama de las Águilas junto con Bucko Kilroy», Jeff McLane, del Philadelphia Inquirer, compartió un puesto en X.

Águilas que buscan agregar a la colección Super Bowl en 2025

Ganar un Super Bowl ayudó a que Jenkins sea una leyenda de la franquicia, y otra ola de jugadores de los Eagles se unió a ese club la temporada pasada cuando Filadelfia derribó a los Jefes de Kansas City en el Super Bowl Lix. Al ingresar a la campaña 2025, está claro que los Eagles solo tienen un objetivo, y eso es repetir como campeones.

La lista de Philly todavía está en forma, y teniendo en cuenta cuán dominantes se veían en la postemporada el año pasado, serán un equipo difícil para eliminar esta próxima temporada. Honrar a Jenkins seguramente será lo más destacado, y aunque el equipo le dará el respeto que merece legítimamente con su inducción, ciertamente no los distraerá de su objetivo principal cuando todo esté dicho y hecho.