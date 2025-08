Ex Ravens Pro Bowl QB Tyler Huntley Signs con Browns

Justo cuando pensabas que las cosas no podían conseguir ningún extraño en la sala de mariscales de campo para el Cleveland Browns … Van y nos sorprenden de nuevo.

Los Browns agregaron otro mariscal de campo a la saga en curso para comenzar en 2025 firmando Tyler Huntley el 4 de agosto.

Huntley obtuvo honores de Pro Bowl con el Ravens de Baltimore en 2022, comenzando en lugar de un lesionado Lamar Jackson.

«Cuando tienes dos quarterbacks, no tienes ninguno» Mike Florio de Pro Football Talk escribió. «Cuando tienes cinco quarterbacks, eres los Browns. Cuando tienes seis quarterbacks, eres F – Ked … la razón es mucho menos disfuncional que los Browns. Kenny Pickett y Dillon Gabriel Tener lesiones en los isquiotibiales. Shedeur Sanders tiene dolor de hombro. Necesitan cuerpos sanos para pasar la práctica. Entra Huntley «.

Ex MVP del Super Bowl Joe Flacco actualmente figura como el iniciador.

Los Browns también tienen uno de los quarterbacks más altos de la NFL que no juegan este año en Deshaun Watsonquien firmó un contrato de 5 años y $ 230 millones en 2022, pero está fuera para la temporada después de desgarrar y luego volver a iniciar su tendón de Aquiles.

Huntley tiene un récord de 5-9 sobre 14 aperturas como copia de seguridad para los Ravens y Miami Dolphins En las últimas 5 temporadas. Huntley fue 2-3 como titular de los Dolphins en 2024.

El segundo período de Huntley con Cleveland

Las cosas fueron tan desordenadas cuando Huntley pasó la última temporada baja con los Browns solo para ser liberados durante los recortes finales de la lista.

«Como miembro de los Baltimore Ravens, Tyler Huntley nunca iba a destronar a Lamar Jackson». Brent Sobleski de Brenter Report escribió el 3 de julio. «Él no recibí un tiro justo con el Cleveland Browns Porque su inversión en Deshaun Watson paralizó su proceso de toma de decisiones. Se unió a los Miami Dolphins como QB3 la temporada pasada antes de ser empujado a la alineación. El equipo terminó 2-3 con Huntley como titular … Huntley ofrece mejores capacidades de doble amenaza que pueden convertirse en parte del juego de carrera diseñado. Si un mariscal de campo titular sufre una lesión a corto plazo, puede mantener el barco a flote «.

Mientras que los Browns ahora tienen 6 quarterbacks en la lista, 5 de ellos ni siquiera estaban con el equipo el año pasado, aunque el presunto titular Flacco ganó los honores del Jugador del Año de la NFL con Cleveland en 2023.

Huntley no fue reclutado después de protagonizar Pac-12

Huntley fue un titular de 3 años en Utah y obtuvo honores All-PAC-12 en su última temporada universitaria en 2019, cuando lanzó para 3,092 yardas, 19 touchdowns y 4 intercepciones en 14 juegos para ir con 290 yardas por tierra y 5 touchdowns a medida que los Utes obtuvieron un lugar en el juego de campeonato Pac-12.

Huntley no fue reclutado en 2020 y pasó 4 temporadas como respaldo para los Ravens y para Jackson, interviniendo para ir 2-2 como titular en 2022 y de alguna manera haciendo el Pro Bowl, una de las selecciones de Pro Bowl más ridiculizantes en la memoria reciente.

A través de 14 NFL comienzaHuntley tiene 2.786 yardas aéreas, 11 touchdowns y 10 intercepciones para ir con 644 yardas por tierra y 5 touchdowns.

No está totalmente claro cómo encaja con los Browns en el futuro cuando el quinto quarterback ha agregado esta temporada baja. Cambiaron con el Filadelfia Eagles Para obtener Pickett, firmó a Flacco como agente libre, redactó a Gabriel en la tercera ronda (No. 94 en general) y Sanders en la quinta ronda (No. 144 en general).