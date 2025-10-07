Ex presidente de Taspen Antonius Kosasih condenado a 10 años de prisión en un caso de inversión ficticia

Jacarta – Ex Director principal de PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih sentenciado a 10 años de prisión en relación con un caso de presunta inversión ficticia en PT Taspen en 2019.

«Kosasih fue probado legal y convincentemente culpable de cometer actos criminales de corrupción como se indica en la acusación principal del fiscal público», dijo el juez principal Purwanto Abdullah al leer la decisión del Panel de Jueces en el Tribunal de Crimen Corrupción en el Tribunal de Distrito Central de Jakarta, lunes.

Por lo tanto, el juez principal declaró que se demostró que Kosasih había causado pérdidas financieras estatales de IDR 1 billón.

Ensayo de acusación para un caso de inversión ficticio en PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih

Además del encarcelamiento, Kosasih, quien en este caso fue declarado que cometió una corrupción mientras se desempeñaba como director de inversiones de PT Taspen en 2019, también fue sentenciado a una multa de IDR 500 millones con la disposición de que si la multa no se pagaba, sería sustituido (subsidiario) con encarcelamiento durante 6 meses.

El panel de jueces también condenó a Kosasih a castigo adicional en forma de pago de compensación que asciende a IDR 29.15 mil millones; 127,057 dólares de los Estados Unidos (EE. UU.); 283,002 dólares de Singapur; 10 mil euros; 1.470 Thai Baht; 30 libras británicas; 128 mil yenes japoneses; 500 dólares de Hong Kong; 1,26 millones de ganados coreanos; e IDR 2.87 millones.

«En el caso de que el acusado no tenga activos suficientes para pagar una compensación, será reemplazado por el encarcelamiento por 3 años», dijo el juez principal.

Por sus acciones, Kosasih fue declarado culpable como en el Artículo 2 del párrafo (1) junto con el artículo 18 de la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción enmendados y complementados por la ley número 20 de 2001 Jo. Artículo 55 párrafo (1) 1º del Código Penal.

Antes de transmitir el veredicto, el panel de jueces consideró las acciones realizadas con un modus operandi complejo y estructurado que involucra a varias partes y utilizando un esquema de transacción de múltiples capas para ocultar rastros, como pesar contra el veredicto contra Kosasih.

Además de eso, se consideró otro acto agravante, a saber, que Kosasih, como director de inversiones de PT Taspen en ese momento, que debería haber sido un modelo a seguir en la implementación de los principios de prudencia y buen gobierno corporativo, en realidad abusó de su autoridad por intereses personales.

También se considera que las acciones de Kosasih han reducido la confianza pública en la gestión del Fondo de Pensiones del Servicio Civil del Estado (ASN) y la gobernanza de las empresas estatales (Bumn) en general y son contrarias a las leyes y regulaciones en la erradicación de actos penales de corrupción.

El panel de jueces también evaluó que las acciones de Kosasih involucraron ampliamente el crimen de las pensiones ASN que dependen de los fondos de ahorro de edad (THT) para la vida en la vejez.

«El acusado tampoco hizo ningún esfuerzo para devolver voluntariamente las pérdidas del estado», dijo el juez principal.

Mientras tanto, Kosasih, que nunca ha sido condenado, tiene responsabilidades familiares y se comporta cortésmente en el juicio son factores atenuantes que se tienen en cuenta antes de pasar una sentencia.

El panel del veredicto de los jueces fue el mismo que las demandas del fiscal, a saber, la prisión de 10 años, una multa de RP. 500 millones, subsidiaria a 6 meses de prisión y dinero de compensación de la misma cantidad.

En ese caso, Kosasih fue acusado de causar pérdidas al estado que ascendieron a IDR 1 billón junto con el presidente presidente de PT IIM para el período 2016-2024, Ekiawan Heri Primaryanto.

Se sospecha que los dos han realizado inversiones ficticias para enriquecer a sí mismas, otras personas y corporaciones, lo que causa pérdidas estatales.

En detalle, el caso enriqueció KOSASIH por valor de RP. 28.45 mil millones, 127,037 dólares de los Estados Unidos (EE. UU.), 283 mil dólares de Singapur, 10 mil euros, 1,470 baht de tailandés, 20 libras británicas, 128 yenes japoneses, 500 dólares de Hong Kong y 1.26 millones de ganancias coreanas, y enriquecieron Ekiawan por 242,390 dólares estadounidenses.

Además de estos dos, este acto ilegal también enriqueció a Patar Sitanggang por IDR 200 millones, PT Insight Investment Management (IIM) IDR 44.21 mil millones y PT Pacific Sekuritas Indonesia IDR 108 millones.

Varias otras partes se enriquecieron en este caso, a saber, PT KB Valbury Sekuritas Indonesia por valor de IDR 2.46 mil millones, Sinar EMAS Sekuritas IDR 44 millones y Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPSF) IDR 150 mil millones. (Hormiga)

