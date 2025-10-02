Ex-NFL QB golpea la respuesta de Shedeur Sanders al movimiento de Dillon Gabriel

El Cleveland Browns anunció un gran cambio antes de la Semana 5, ya que estarán de banca al mariscal de campo veterano Joe Flacco a favor de Novato de tercera ronda Dillon Gabriel. El movimiento atrajo mucha atención de los fanáticos, pero nadie tuvo una reacción más grande que El mariscal de campo novato de la quinta ronda Shedeur Sanders.

Después de su altamente publicitada caída del tablero en el 2025 NFL Draft, Sanders ‘Stint with the Browns ha sido una de las historias más grandes de la nueva temporada. Y eso no cambiará después de su controvertida respuesta a que Gabriel fue nombrado el titular del equipo sobre él, lo que resultó en el ex NFL El mariscal de campo Dan Orlovsky lo pone en explosión.

Dan Orlovsky llama a Shedeur Sanders

Durante su tiempo en la universidad jugando para su padre, NFL La leyenda Deion Sanders, con los búfalos de Colorado, Shedeur desarrolló una reputación por ser un jugador muy seguro. Si bien esa confianza a veces era injustificada, todavía se lo consideraba un quarterback superior, lo que hizo que su caída en el draft de 2025 fuera aún más sorprendente.

Aún así, incluso con su bajo facturación de draft, se esperaba que Sanders tuviera la oportunidad de forjar un papel para sí mismo en el Marrones‘sala de mariscal de campo ya que no tienen exactamente una respuesta a largo plazo en el puesto. Sin embargo, dado que Gabriel fue seleccionado antes que él, no es una gran sorpresa que esté recibiendo la primera grieta al reemplazar a Flacco bajo el centro.

Sanders se ha mantenido firme en su creencia de que puede ser un titular en los profesionales, y cuando se le preguntó acerca de que Gabriel fue vinculado al titular sobre él en la Semana 5, Sanders respondió pantomimando sus respuestas a los periodistas, lo que se hizo en respuesta a los comentarios críticos anteriores NFL El entrenador en jefe Rex Ryan hizo sobre él a principios de esta semana. Como era de esperar, esto llamó la atención de mucha gente, y es No es un movimiento del que Orlovsky es fanático.

«En realidad no creo que haya un momento y un lugar para actuar así como un mariscal de campo», admitió Orlovsky en «Levántate». «Mi pregunta a Shedeur sería: ‘¿Te estás ayudando en tu propio edificio? ¿Ese 30 o 40 segundos te ayudaron en tu propio edificio cuando se trata de lo que creen que puedes ser en el futuro?’ Y luego, ‘¿Te ayudaste fuera de tu propio edificio?’ «

¿Qué deben hacer los Browns con Shedeur Sanders avanzando?

El Marrones De repente se encuentran en una situación pegajosa con Sanders. Una cosa es cuando está creando historias sin realmente hacer nada para llamar la atención, pero ahora, está haciendo todo lo posible para crear problemas para el equipo. Independientemente de sus intenciones, no hay duda de que su respuesta a Gabriel a partir de la Semana 5 ha causado revuelo en Cleveland.

Sanders simplemente quiere la oportunidad de mostrar de qué es capaz en el campo, pero su forma de hacerlo probablemente no le haya ganado ningún fanático dentro del Marrones‘ edificio. Por ahora, el equipo está rodando con Gabriel, pero si Sanders continúa haciendo una escena, la oficina principal puede tener que tomar una decisión sobre su futuro con el equipo. Todos los ojos estarán en Cleveland cuando se enfrenten al Vikingos de Minnesota en Londres, Inglaterra, el domingo a las 9:30 a.m. ET.