Ex-Lions QB Matthew Stafford puede ser reemplazado por una cara familiar

A pesar de que han pasado años desde Matthew Stafford ha sido el mariscal de campo para el Leones de DetroitA los Detroiters todavía les gusta seguir lo que está haciendo con su equipo actual, el Rams de Los Ángeles. Diré ver a Stafford ir todo el camino con los carneros su Primera temporada con el equipoPero ayudó a ver a los Leones vencer a los Rams en los playoffs las siguientes temporadas.

Ahora, Stafford está lidiando con una lesión. Los Rams han estado en el campamento de entrenamiento durante casi tres semanas, pero Stafford no ha participado ni una práctica debido a una lesión en la espalda.

El lunes 11 de agosto, los Rams tenían la esperanza de que Stafford pudiera practicar, pero todavía no estaba listo. El domingo 10 de agosto, entrenador en jefe de los Rams Sean McVay dijo que esperaba Stafford para participar en simulacros individuales el lunes y tuvo el plan de «tomarlo un día a la vez».

Pero, durante una conversación con la prensa el lunes, McVay dijo que a pesar de que Stafford tenía «un gran entrenamiento» y «se sintió bien» el sábado, «no se sintió lo suficientemente bien» para participar en la práctica el lunes. La franquicia «no pensó [practicing] era lo correcto en función de cómo despertó el sentimiento hoy ”, dijo McVay.

¿Qué sigue para el ex mariscal de campo de los Detroit Lions, Matthew Stafford?

Durante sus conversaciones con la prensa, McVay pareció optimista sobre Stafford, pero nadie sabe lo que realmente está pensando. «Creo que es importante poder trabajar, pero no a expensas de seguir el plan del que hemos hablado», dijo McVay a los medios.

Cuando se le preguntó si los Rams habían considerado una cirugía para Stafford, McVay dijo«Esa no ha sido una conversación que hemos tenido». Agregó: «Todavía no he seguido ese camino en términos de ese tipo de conversaciones. Ha habido muchas conversaciones sobre cuál es el mejor método de cómo queremos abordarlo. Eso no ha sido algo que surja».

Ahora, en un artículo publicado el lunes 11 de agosto, Kenneth Arthur de Turf Show Times plantea la posibilidad de los Rams trayendo Cosins de Kirk en el pliegue para reemplazar a un Stafford lesionado. Cousins, por supuesto, fue el mariscal de campo de la Universidad Estatal de Michigan antes de ingresar a la NFL. Es un héroe de la ciudad en el lado oeste del estado.

Otra opción de mariscal de campo a corto plazo para los Rams

«El Atlanta Falcons han estado colgando de primos y su Salario de $ 27 millones Durante toda la temporada porque es dinero garantizado, pero también porque están esperando una situación grave que obliga a alguien a pagar en exceso en un intercambio ”, señala Arthur.

Él agrega: «¿No lo sabrías, los Rams tienen una situación potencial que se desarrolla en el quarterback y los Falcons tienen a dos ex entrenadores de Sean McVay, Raheem Morris y Zac Robinson, enseñando a los primos un libro de jugadas que se parecería fuertemente a los que tendría en Los Ángeles»

El contrato de Stafford con Los Angeles Rams es de corta duración. El hombre de 37 años firmó un contrato de dos años y $ 8.4 millones con el equipo durante la temporada baja, incluida $ 8 millones garantizados y un salario anual promedio de $ 4.2 millones. Entonces, traer a otro veterano mariscal de campo a corto plazo en Cousins no está fuera de línea con lo que están obteniendo con Stafford.

El drama de lesiones más largo de Stafford continúa, la mayoría de las ideas como esta surgirán. Por lo tanto, no se sorprenda al ver una cara familiar, un Michigander, con los Rams, tan locos como suena.