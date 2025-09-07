Ex-Lions QB Matthew Stafford espera hacer historia de la NFL en la Semana 1

Anterior Leones de Detroit El mariscal de campo Matthew Stafford puede haberse recuperado de una lesión a largo plazo justo a tiempo para hacer antecedentes de la NFL.
El mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles se ocupó de una lesión en la espalda que lo mantuvo fuera la mayoría de la temporada baja y requirió tratamientos continuos, pero está listo para comenzar en el primer partido de la temporada del equipo. Stafford está en la puerta de un logro histórico, que podría venir en el partido del domingo contra los Houston Texans.
Matthew Stafford se acerca a la historia
Como Brock Vierra de SI.com informó, Stafford necesita solo 200 yardas en el primer partido de la temporada para unirse a uno de los grupos más exclusivos en la historia de la NFL: el club de 60,000 yardas.
«Si Stafford pasa por más de 200 yardas el domingo, será el décimo mariscal de campo en la historia de la NFL para pasar por más de 60,000 yardas», escribió Vierra.
Como Vierra agregó, el coordinador ofensivo de los Rams, Mike Lafleur, no sabía que Stafford estaba tan cerca del logro y dijo que hablaba de su longevidad.
«Simplemente muestra cuán consistente ha sido a lo largo de su carrera», dijo Lafleur. «Siempre ha jugado un fútbol realmente bueno. Es increíble tenerlo de regreso. Sé que disfruta de este juego por muchas razones. Tal vez algún día mire hacia atrás en todos los elogios personales que tiene. Pero le encanta jugar, solo estar en ese grupo, estar con los muchachos, estar con el vestuario, y no vas a encontrar un mejor competidor por ahí».
Stafford obtuvo la mayoría de esos metros en sus 12 temporadas con los Leones. Durante ese tiempo lanzó para 45,109 yardas con 282 touchdowns y 144 intercepciones.
No había estado claro si Stafford se recuperaría a tiempo para jugar en el primer partido de la temporada, con el equipo inicialmente enumerándolo como semana a semana al comienzo del campamento de entrenamiento. Pero pudo volver a practicar a fines de agosto y mostró suficiente progreso para ganar el inicio de la Semana 1.
Rams que buscan competir detrás de Matthew Stafford
El futuro de la NFL de Stafford parecía incierto a través de la primera parte de esta temporada baja, con algunas especulaciones de que podría dejar a los Rams y unirse a un nuevo equipo antes de que finalmente firmara un nuevo contrato de dos años.
A pesar del compromiso de dos años, los Rams dijeron que lo están tomando una temporada a la vez y le dan a Stafford el margen de maniobra para decidir si retirar o regresar para otra temporada de la NFL.
Se espera que los Rams sean contendientes del Super Bowl esta temporada, basándose en su carrera poco probable con la ronda divisional el año pasado. El equipo agregó que el receptor abierto Davante Adams y el entrenador en jefe Sean McVay dijeron que Adams y Stafford ya han estado construyendo una conexión.
«Creo que realmente estaba en exhibición en la primavera donde obtuvieron un montón de buenas repeticiones», dijo McVay, a través de SI.com. «En esos entornos es casi como un campamento que pasa. No se obtiene tanta carrera. Pensé que fue genial para ellos poder obtener esa relación. Dado que Matthew ha regresado aquí … estos muchachos, ven el juego a través de una lente muy similar. Ha sido increíble. Ese fue el objetivo en mente. Será emocionante ver a esos tipos dar vida contra un gran desafío y una gran defensa el domingo».
