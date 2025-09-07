Ex-Lions QB Matthew Stafford dio un aviso antes del inicio de la temporada

Anterior Leones de Detroit jugador de ataque Matthew Stafford ha estado en Los Ángeles durante varias temporadas, pero no nos hemos olvidado de él en Detroit. Stafford, por supuesto, fue el mariscal de campo para los leones durante más de una década, pero dejó la ciudad del motor a través de un intercambiar a los Rams de Los Ángeles En 2021. Ganó un campeonato esa temporada, que dolió, pero muchos en Detroit estaban y aún están felices por su éxito.

Después de lidiar con una temporada baja de Dicey Debido a una lesiónStafford está programado para comenzar para los Rams contra los Houston Texans el sábado 8 de septiembre. Es el mismo tiempo que los Leones se enfrentarán a los Packers, tan pocos en Detroit estarán observando, pero el enfrentamiento de Rams y Texans es ciertamente interesante para la NFL.

Ahora, antes del juego, Jeff Howe lo advierte a Stafford. En un artículo publicado el sábado 6 de septiembre, Howe habla sobre los juegos de la semana y menciona algunas cosas que lo ponen nervioso por Stafford.

El ex mariscal de campo de los Leones, Matthew Stafford, recibe calor

Cómo no suena como algo que piensa que Stafford debería liderar a los Rams. Es solo su opinión, por supuesto, pero es bastante fuerte.

«No me gustan los sonidos de un problema persistente para cualquiera, y mucho menos un mariscal de campo de 37 años que ha recibido una letanía de golpes agotadores a lo largo de su carrera». Howe declarado en la pieza. «Cuando Stafford estaba en su mejor momento la temporada pasada, era un QB de segundo nivel». Ser llamado mariscal de campo de segundo nivel solo unos años después de ganar el campeonato es bastante duro.

Howe agrega: «Combina eso con el movimiento juvenil de los Rams y esto parece un equipo con potencial sin explotar, pero no importará si Stafford tiene problemas para pasar la temporada. Tengo cuidado de que un equipo alcance su techo cuando tiene tantos signos de interrogación».

Entonces, Howe, en general, es «cauteloso» de los Rams dirigidos por Stafford. La prueba será el sábado, cuando Stafford y los Rams se enfrenten a los Texans y la temporada finalmente comienza.

Matthew Stafford hace un prestigioso recuento

En el lado positivo de las cosas, Stafford está obteniendo accesorios de otra persona en el mundo del deporte. En una pieza del 30 de agosto para NESN, Colin Keane nombra a Stafford el mejor quarterback No. 50 En la historia de la liga.

«Redactado primero en general por los Detroit Lions en 2009 de la Universidad de Georgia, Stafford se estableció rápidamente como un pasador prolífico a pesar de jugar en equipos de bajo rendimiento», afirma en la función. «En más de 12 temporadas con los Leones, estableció récords de franquicias en finalizaciones, yardas y touchdowns, convirtiéndose en el mariscal de campo más rápido en la historia de la NFL en alcanzar los yardas aéreas de carrera de 30,000, 40,000 y 45,000».

Keane también dice que «El atributo destacado de Stafford es su fuerza de brazo excepcional, lo que le permite hacer lanzamientos profundos con velocidad y precisión. También posee una dureza notable, ya que ha jugado a través de huesos rotos y dislocaciones sin perder tiempo significativo».

Contrato de Stafford con Los Angeles Rams un contrato de dos años y $ 8.4 millonesincluido $ 8 millones garantizados. El mariscal de campo de los Rams, Jimmy Garoppolo, ha estado sirviendo como la principal señal de respaldo de Stafford.